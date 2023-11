Esteban (PNV) cree que la Ley de Amnistía "es omnicomprensiva y puede llevar a una solución"

Archivo - El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ofrece una rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Gobierno en funciones, durante su ronda de contactos, a 10 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Opina que no se va a producir un nuevo procés catalán en un futuro cercano y que ningún partido está en eso en estos momentos



BILBAO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que la Ley de Amnistía "es omnicomprensiva" y puede llevar "a una solución", además que es "perfectamente posible su aprobación y probar su constitucionalidad". Además, opina que no se va a producir un nuevo procés catalán en un futuro cercano y que ningún partido está en eso en estos momentos, porque lo que hay que afrontar es "una etapa de diálogo".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Esteban ha indicado que la proposición de ley de amnistía "está bien construida", porque después "tiene que pasar el filtro del Tribunal Constitucional".

En este sentido, ha apuntado que, en ese aspecto, "la han cuidado en la medida que se podía cuidar", y de ahí que la exposición de motivos haya sido tan larga. "En general, yo creo que está bien planteada", ha añadido.

A su juicio, "sin duda, es perfectamente posible su aprobación y probar su constitucionalidad". Pese a la postura de rechazo del PP, y a que en un principio el PSOE también se "lió la manta" con que no cabía la amnistía, "en el fondo cualquier agente político mínimamente consciente de la situación sabía que el final de todo esto tenía que pasar por una amnistía". "No podemos mantener esa tensión y esa situación de inestabilidad en la representatividad de algunos partidos políticos", ha indicado.

El dirigente jeltzale ha explicado que "parece claro que iba a llegarse a esto", pero otra cosa es que se haya hecho ahora por "las circunstancias numéricas que exige el momento en el Congreso".

Aitor Esteban ha señalado que, pese a que no se cita 'Lawfare' y a que algunos dicen que no existe en el texto, comprende a "muchos casos de funcionarios públicos, de colegios, Policía o Bomberos, o gente sobre la que pendía un proceso y una posible multa, e incluso expulsión de su condición de funcionario".

El portavoz del Grupo Vasco ha manifestado que le pareció "una auténtica barbaridad" que la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, asegurara que 'O Feijóo o amnistía', cuando era un tema que había que "enfrentar más tarde o más temprano" para "una normalización política e institucional, y que las cosas puedan ser encauzadas a través del diálogo, no a través de la encarcelación".

"Empecinarse en que lo purguen y que lo paguen, a algunos les dará mucha satisfacción, pero en términos políticos me parece que no es nada acertado", ha subrayado.

ESTABILIDAD

El diputado del PNV ha abogado por "una estabilidad institucional y una normalidad en el diálogo político", por lo que ve "bien" la Ley de Amnistía. En cuanto al retraso en la tramitación de la norma que el PP ejercerá a través del Senado, ha recordado que podrá hacerlo solo

"el máximo que le deja la Constitución, que son dos meses".

No obstante, ha recordado que luego estará el recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de los parlamentarios del Partido Popular, que tiene la mayoría suficiente para hacerlo. "Yo creo que tampoco puede el Constitucional eternizarse como lo ha hecho en otros casos para dar una solución a este tema. Tendrá que decir sí o no, o a medias tintas, pero tendrá que decir algo cuanto antes porque, si no, la tensión va a ir en aumento, así que supongo que será uno de los temas prioritarios a resolver cuando se presente el recurso", ha considerado.

PROCÉS

En su opinión, "ahora lo que toca es una etapa de diálogo", y no duda de que se vaya a hablar "de posibles referéndums, de vehiculizar la voluntad catalana en lo que se refiere al tema nacional, a que pueda elegir su destino".

Pero ha dicho que no cree que "se vaya a producir un procés el año que viene" porque considera que "sinceramente ningún actor político está en esas en estos momentos".

INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

Esteban ha explicado que Pedro Sánchez será finalmente investido presidente pero "otra cosa es que esa mayoría sea sólida como para cuatro años" porque la situación es "delicada". En esa mayoría, hay "partidos muy diferentes en su perspectiva ideológica" y que también "compiten entre ellos" en sus comunidades autónomas, "y va a haber ciertas tensiones en las costuras".

Tras admitir que "no va a ser fácil", ha remarcado que no vislumbra "en absoluto una legislatura loca en legislación, como fue la anterior, porque basta con que uno levante el dedo para que ese decreto caiga". "Va a ser una legislatura más de control que legislativa", ha apuntado.

Asimismo, ha advertido que puede haber "tensiones" o "discusiones que hagan tambalear esa mayoría", que es "frágil". "Pero yo creo que hay que dar una respuesta a la gente. Si se elige, se elige para intentar dar un Gobierno", ha reiterado.

El portavoz del PNV en el Congreso ha insistido en que "la opción del PP, con un soporte absolutamente necesario de Vox, no era ni planteable". "Además se está viendo lo que es Vox y sus llamamientos a la Policía a no acatar órdenes, gestos antidemocráticos una y otra vez.

Son orgullosos fascistas, orgullosos seguidores de la dictadura franquista", ha mantenido.

En su opinión, "si se consigue que haya un diálogo en el ámbito nacional" y se dieran "algunos pasos que consolidarán un poquito una cierta estabilidad para las próximas décadas, sería un gran paso".

En este sentido, ha recordado que el acuerdo del PSOE y PNV habla de dialogar y negociar "el reconocimiento nacional" de Euskadi, aunque respetando "mayorías y minorías". Además, se ha establecido "un comisión auténticamente bilateral para hacer un seguimiento de cómo están las relaciones entre los Gobiernos y el cumplimiento del Estatuto", en el que van a tener que estar presentes el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y Pedro Sánchez, cada seis meses. "Es una manera de tener que responder y dar la cara respecto a lo que estás haciendo o no está haciendo, es un signo de bilateralidad y es importante", ha manifestado.

En su opinión, el presidente del Gobierno "va a tener que dar respuesta" a los grupos que le apoyan "casi semanalmente sobre lo que estará haciendo".

"Luego hay que estar encima con un martillo pilón para que se vaya cumpliendo y, al final, uno consigue que se vayan cumpliendo muchas cosas", ha resaltado, para apuntar que exigirán también la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. "Una parte importante de nuestro acuerdo se va a cumplir", ha concluido.