Ester Muñoz acusa a Sánchez de rescatar el 'No a la guerra' para aglutinar a sus votantes:"sólo le faltó cantar Imagine"

Archivo - Primera rueda de prensa de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado hoy a Pedro Sánchez de sacar el lema del 'No a la guerra' porque es el último recurso que le queda para aglutinar a sus votantes ya que el resto le han fallado. En opinión de la dirigente popular, al presidente del Gobierno solo le faltó en el discurso de ayer entonar 'Imagine all the people', la canción que lanzó John Lenon en 1971.

Para Muñoz, que ha hecho declaraciones en Antena 3, recogidas por Europa Press, es "evidente que Pedro Sánchez se va quedando sin recursos" y por eso ha tenido que rescatar un lema que tiene más de 20 años, el que se creó cuando se produjo la guerra de Irak.

La portavoz 'popular' considera que el presidente lleva mucho tiempo utilizando la polarización de la sociedad española, convirtiendo a unos en buenos y a otros en malos, en función de si le apoyan o no y con el objetivo de "intentar aglutinar a su base electoral". Por ello, cree que era "muy previsible que Sánchez, ante un conflicto de esta naturaleza" volviera a sacar el lema del 'No a la guerra', algo que la dirigente popular adelantó recientemente que podía ocurrir.

En este sentido, ha recordado que el jefe del Ejecutivo ya intentó esta maniobra con el 'año de Franco', la desclasificación de los documentos secretos del 23-F y con Gaza. Pero como "no le salió" nada de esto, ha aprovechado un conflicto internacional para volverlo a intentar.

UN SIMPLISMO PASMOSO

Se trata, según Ester Muñoz, de un "simplismo pasmoso" porque según afirma, "todo el mundo está en contra de la guerra, nadie quiere la guerra, eso es una obviedad". Pero ha advertido de que la paz no solo se desea o se dice en un discurso, sino que se defiende.

Y esto, en su opinión, es algo que están entendiendo muy bien los socios europeos: "Si tú quieres la paz, lo que tienes que hacer es disuadir a quien te quiere atacar, y en eso están nuestros socios europeos y nosotros estamos al margen".

La dirigente del PP también ha recriminado a Sánchez que haya emprendido una "batalla" contra Donald Trump que no se sabe cómo va a acabar porque lo que está haciendo es posicionar a España contra EEUU, que es un "aliado estratégico" de España desde hace décadas. Dicho esto, ha culpado al jefe del Ejecutivo de ser el responsable de las consecuencias que pueda tener esta actitud.

CREE QUE SÁNCHEZ CONSULTÓ CON SUS GURUS ELECTORALES

Por este motivo, ha dicho, el Grupo Popular ha pedido que el presidente vaya al Congreso de los Diputados a explicar porqué tomó estas decisiones y con quién las consultó.

No obstante, se ha mostrado convencida de que el jefe del Ejecutivo no ha consultado esta cuestión de "geoestrategia" con los altos mandos del Ejército o la Diplomacia española, sino que cree que lo ha hecho con sus "gurús electorales" con el fin de ver si esto "podía darle rédito político".

"Todo apunta hacia ahí, porque si no, no hubiera hecho una intervención grandilocuente, prácticamente le faltó cantar "Imagine All The People queriendo la paz, como lo queremos absolutamente todos, sin preguntas y sin venir al Parlamento", ha espetado la dirigente popular.

PROFUNDA VERGÜENZA

Al ser preguntada si no cree que Sánchez está en el lado correcto de la historia por denunciar la violación de los tratados internacionales por parte de EEUU con el ataque a Irán, Ester Muñoz ha señalado que lo creería si previamente, el presidente, hubiera estado también denunciando la violación de los derechos internacionales en Irán cuando el régimen "ha estado masacrando a cientos de miles de personas".

Por el contrario, ha señalado que a ella le daría "profunda vergüenza" que un régimen que lapida mujeres, cuelga a homosexuales de grúas, mata niños y financia el terrorismo en otros países, le hubiera felicitado por su "valor ético y moral".

Muñoz, ha insistido en que esta postura de Sánchez va a tener "consecuencias para España" por haber "antepuesto sus intereses partidistas" pensando que con un "frívolo" 'No a la guerra' va a conseguir rédito electoral en lugar de defender los intereses de España.

A este respecto, cree que España no puede estar al margen de sus aliados europeos y recuerda que la táctica de la disuasión es muy antigua: "ya lo decían los romanos, si quieres la paz, prepárate para la guerra".

Y eso precisamente es lo que considera que están haciendo los aliados europeos, como Francia, Alemania, Reino Unido o Polonia, mientras que "Sánchez nos está posicionando fuera de ese núcleo importante de nuestros aliados".