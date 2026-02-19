Ester Muñoz está "convencida" de que habrá "entendimiento" entre PP y Vox en las comunidades: "No veo otra opción"

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado que está "convencida" de que habrá "entendimiento" entre los 'populares' y Vox en las comunidades autónomas, tras la subida de los de Santiago Abascal en las elecciones de Extremadura y Aragón. "No veo otra opción", ha asegurado.

"Creo que tiene que haber entendimiento. Estoy convencida de que va a haber entendimiento. No veo otra opción", ha declarado este martes durante un coloquio organizado por el Club Siglo XXI en Madrid, alegando que la gente vota al Partido Popular y a Vox porque "no quiere que gobierne la izquierda".

Muñoz ha avisado que "habrá que llegar a acuerdos" y buscar lo que "une" a ambos partidos. En este sentido, ha puesto como ejemplo la proposición de Ley Orgánica presentada este martes por Vox para prohibir el velo integral (burka y niqab) en el espacio público, que contó con el apoyo del PP.

"Hay cosas que nos unen (...) Soy una firme convencida de que va a haber entendimiento y de que tiene que haber entendimiento (...) No me cabe otra opción", ha reiterado. Así, ha apuntado que se niega a creer que Vox pueda "frustrar" por "interés y cálculo partidista" lo que "han querido los españoles" en dichas comunidades.

"SÁNCHEZ HA MATADO AL PSOE"

Por otra parte, ha criticado que Sánchez haya "roto las reglas del juego" y "reventado el tablero" y que, por ende, España haya "cambiado" y se encuentre ahora "en un momento decisivo". "Cuando sean las próximas elecciones generales, que pueden ser la semana que viene o pueden ser en agosto de 2027, España ya no va a ser la misma", ha alertado.

"El Pedro Sánchez de hoy ha matado al Partido Socialista como lo entendíamos, hasta el punto de expulsar del partido a socialistas como Felipe González", ha lamentado Muñoz, argumentando que el presidente del Gobierno ha situado al PSOE en "posturas radicales que antes tenía Podemos". "Ha ido asumiendo cosas que antes hubieran sido impensables", ha resaltado.

DEFIENDE QUE RAJOY SE OLVIDÓ DE LA POLÍTICA PARA RESCATAR A ESPAÑA

Ante ello, la dirigente 'popular' ha advertido que el PP debe presentarse como una alternativa de partido "claro, coherente y humilde" para "reconocer" cuáles han sido los errores.

Asimismo, ha recordado la legislatura del expresidente Mariano Rajoy como una etapa en la que "mucha gente" no entendió que éste se olvidase de la política y priorizase la economía para, a su juicio, rescatar el país.

"Tenemos dos grandes misiones, hacer una oposición crítica, firme, sin cuartel, pero también constructiva e inteligente, y construir una alternativa", ha reivindicado, remarcando que el Partido Popular "se tiene que comportar como un partido que va a gobernar este país".

"Nosotros no podemos ir prometiendo cosas que no vamos a cumplir. Tenemos que presentar un proyecto real porque vamos a llegar al Gobierno", ha defendido, para terminar definiendo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como "un líder" que "ya ha demostrado que cumple lo que dice".