Ester Muñoz, "convencida" de que PP y Vox llegarán a acuerdos en Extremadura y Aragón: "Tenemos que ser capaces"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, se ha mostrado "convencida" este jueves de que PP y Vox llegarán a acuerdos en Extremadura y Aragón tras las recientes elecciones autonómicas. Según ha recalcado, los ciudadanos "han dado una oportunidad a la derecha" y no pueden "defraudar" a aquellos españoles que quieren tener "otro tipo de políticas" en España.

"Aquellos que utilicen estos pactos para intereses partidistas o particulares, creo que se equivocarán", ha declarado Muñoz en una entrevista en 'Cuatro', que ha recogido Europa Press, lanzando así un mensaje velado a la formación de Santiago Abascal.

Las palabras de Muñoz se producen poco después de que la propia presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, haya señalado que el acuerdo con Vox aún es "factible" porque hay "muchas más cosas" que les unen de las que les separan, y haya cerrado la puerta a un entendimiento con un PSOE que ve "en dirección contraria" a sus políticas.

LA CÚPULA DEL PP PIDE "CALMA" Y "TRANQUILIDAD"

Con este mensaje en positivo, la presidenta extremeña trata de reconducir las negociaciones con la formación de Santiago Abascal después de dos días de acusaciones y reproches mutuos entre PP y Vox, muchos de ellos a través de las redes sociales.

Fuentes de la cúpula del PP han apelado este jueves a la "calma" y la "tranquilidad", subrayando que aún queda tiempo y es posible llegar a un acuerdo. Esa misma opinión trasladan otros miembros del PP, que creen que la negociación puede llegar a buen puerto.

Pese a las tensiones de los últimos días, en las filas del PP confían en que no se llegue a una repetición electoral en Extremadura que, según fuentes del partido, podría arrojar unos resultados muy similares a los del 21 de diciembre de 2025. En todo caso, advierten algunas voces del PP, unos nuevos comicios solo servirían para dar algo de aire al PSOE, que sacó su peor resultado histórico.

"SE EQUIVOCARÁN LOS QUE USEN LOS PACTOS PARA INTERESES PARTIDISTAS"

Al ser preguntada expresamente si PP y Vox serán capaces de llegar a acuerdos, Muñoz ha indicado que los ciudadanos han dado "una oportunidad a la derecha para quitar a la izquierda" y a sus "pésimos gobiernos".

"No es que vayamos a ser capaces, es que tenemos que ser capaces", ha enfatizado Muñoz, para avisar que se "equivocarán" aquellos partidos que "utilicen estos pactos para intereses partidistas o particulares".

En este sentido, ha reiterado que no pueden "defraudar a los españoles que están deseando tener otro tipo de políticas" en España. "Y estoy convencida que se van a llegar a unos acuerdos, tanto en Extremadura como en Aragón, porque los ciudadanos no lo entenderían. Es el resultado de las elecciones, tenemos que respetarlo, y en ese sentido es en lo que va a trabajar el PP", ha abundado.

Muñoz ha subrayado que este mismo jueves María Guardiola ha asegurado que "quiere llegar a un entendimiento con Vox, que tiene que haber un acuerdo con Vox y que tiene que haber un gobierno en Extremadura, que es lo que precisan los extremeños". "Y yo estoy convencida que es en lo que va a trabajar los próximos días", ha apostillado.

Después de que PP y Vox hayan sacado más del 52% de los votos en Aragón, la portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso ha destacado que en cada elección están viendo que la derecha "sigue aumentado" mientras la izquierda baja.

"VOX ESTÁ EMPEZANDO A COMERSE AL PSOE"

Además, ha afirmado que "la izquierda de este país ha decidido llamar fascista a todo el que no está de acuerdo con Pedro Sánchez". "Que sigan llamando fascista a todo el mundo que yo creo que les está dando un pésimo resultado la verdad", ha resaltado.

Muñoz ha aludido a la caída del PSOE en los comicios extremeños y aragoneses, subrayando que "se está disputando la segunda plaza con Vox en muchas capitales y en muchos municipios". "Y el PSOE ya no discute con el PP por la primera plaza, ahora está en liza en muchos sitios con Vox", ha añadido.

Según la dirigente del PP, lo que se está viendo en las últimas campañas "no es que Vox rasque al PP, sino que Vox está empezando a comerse al PSOE". "Por lo tanto, yo no voy a distraerles en esa táctica que está haciendo la izquierda de este país", ha manifestado.