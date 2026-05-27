Ester Muñoz dice que el juez demuestra que hubo "una operación financiada por el PSOE para cometer delitos"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, a su llegada a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que el auto del denominado 'caso Leire Díez' demuestra que hubo "una operación financiada por el PSOE para cometer delitos": "Sánchez ha mentido".

En una entrevista en '24 Horas de RNE', recogida por Europa Press, Muñoz ha defendido que el auto del juez Santiago Pedraz prueba que "hubo vasos comunicantes y que sí hubo una operación financiada por el PSOE para cometer delitos y actuar contra jueces, fiscales, guardias civiles y policías que investigaban la corrupción".

"Hay un auto, con unas diligencias, con unos mensajes", ha recordado Muñoz, quien ha acusado al presidente del Gobierno de mentir. "Mentiras como que no conocían a Leire y que nunca había formado parte del Partido Socialista y ahora estamos viendo cómo tenía reuniones en Ferraz", ha agregado.

Por todo ello, la dirigente popular ha considerado que no se puede "seguir sosteniendo un Gobierno con casos de corrupción". "Sánchez ya no tiene futuro político. Si él creyera que lo tuviera, ya habría convocado elecciones. Lo único que va a conseguir es que desaparezca su partido", ha subrayado.

Para la portavoz del PP, resulta de "gravedad extrema" que se afirme "que hay un contubernio judicial, político y mediático para acabar con este Gobierno".

Preguntada por posibles negociaciones con otros partidos para una moción de censura, Ester Muñoz ha negado haber hablado con nadie: "Lo único que les pido es que se lean los autos".

TELLADO: "ESTÁ IMPLICADA LA PLANA MAYOR SOCIALISTA"

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha sostenido que en la causa "está implicada la plana mayor socialista, desde la Secretaría de Organización a la Gerencia".

En un mensaje en 'X', ha señalado que la Guardia Civil ha pasado "casi 12 horas en la sede del PSOE" para "recabar pruebas sobre una organización criminal que nació en esa misma sede, por orden expresa y bajo el liderazgo del brazo derecho de Sánchez, para atacar a servidores públicos que investigan la corrupción del entorno más cercano a Sánchez".

Según Tellado, el juez ve indicios de que la trama fue financiada por el PSOE con facturas falsas y que "contó con toda la estructura del partido para extender su cloaca".

"Su objetivo era librar a Sánchez de la acción de la Justicia. Al precio que fuera. De la forma que fuera", ha afirmado Tellado, quien a su vez ha calificado el caso como "el mayor escándalo de la democracia". "Convoquen elecciones de forma urgente y entréguense", ha concluido.