Ester Muñoz insta a Sánchez a pedir perdón por la condena a su hermano y a su mano derecha en vez de hacerlo por Rajoy

El secretario general del PP, Miguel Tellado; la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz; y el presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha censurado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiera ayer perdón al primer ministro francés por el artículo de Mariano Rajoy en el que afirmaba que Francia tenía una buena selección pero que no estaba formada por franceses. Le ha instado a que pida perdón por pasearse por el mundo con su hermano, su mano derecha y su fiscal general condenados por los tribunales.

La dirigente 'popular' abordó este asunto durante una entrevista en 'La mirada crítica' de Tele 5, recogida por Europa Press, en la que le han preguntado cómo ha sentado en el PP que el presidente del Gobierno pidiera perdón en su visita a Francia por las afirmaciones de Rajoy.

"No ha sentado ni bien ni mal, es Pedro Sánchez en acción", ha exclamado Muñoz, quien además ha recordado que el jefe del Ejecutivo no se sintió avergonzado cuando un ministro suyo llamó drogadicto al primer ministro de Argentina. "Él utiliza absolutamente todo y no le importa crear crisis diplomáticas con tal de intentar sacar un poco el cuello".

De hecho, cree que este artículo de Rajoy "le vino muy bien" porque así no se habla de "toda la corrupción" que afecta al Gobierno, recordando además que ayer salió la condena a su hermano por cooperador necesario en la prevaricación para adjudicarle la plaza en el Conservatorio de Extremadura.

Según Ester Muñoz, Pedro Sánchez debería pedir perdón por "pasearse por el mundo" avergonzando a los españoles como presidente "con un hermano condenado, con un fiscal general del Estado condenado, con su mano derecha y ministro de su gobierno condenado a 24 años por robar".

"Hay muchas cosas por las que tendría que pedir el señor Sánchez perdón, que no las pide, no solo no las pide sino que además en un acto de, no voy a calificarlo, va presumiendo de que su hermano está condenado", ha concluido la dirigente 'popular'.