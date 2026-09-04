Ester Muñoz no cree que la compra del ático de Chamberí perjudique al PP: "Ayuso a quien perjudica es a Óscar López"

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso. Archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado explicaciones este verano sobre la compra de un ático situado en el distrito de Chamberí y no cree que este asunto perjudique al PP. A su entender, Ayuso a quien perjudica es al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública Óscar López, y sus "aspiraciones" en Madrid.

En una entrevista en 'RNE', que ha recogido Europa Press, Muñoz ha insistido en que la presidenta madrileña "lleva compareciendo todo el verano", ya que, en su visita a los municipios afectados por los incendios los medios le han preguntado y ella "ha estado respondiendo permanentemente".

Además, ha destacado que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, va a comparecer en la Asamblea de Madrid "para dar explicaciones".

Al ser preguntada expresamente si cree que la polémica del ático está perjudicando al PP, Muñoz ha indicado que Ayuso "a quien perjudica es al señor López y a sus aspiraciones" para ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid "y no al Partido Popular". "Esa es mi humilde opinión", ha zanjado.

'CHAO PESCAO' "UNA EXPRESIÓN QUE SE HA PUESTO DE MODA"

En cuanto a si ella diría 'chao pescao' --que utilizó Ayuso para señalar que ya se ha "dicho todo" sobre el ático, que "está en venta"--, Ester Muñoz ha admitido que le "sorprendió" esa expresión y ha añadido que ella se la había escuchado a su sobrino este verano.

"Yo creo que es una expresión que se ha puesto de moda. Porque cuando la dijo la presidenta Ayuso, yo ya se la había escuchado a mi sobrino varias veces", ha asegurado, para insistir en que debe estar de moda como las de "das cringe" o "estás en tu prime". "No la utilizaría, porque igual no soy tan moderna, pero creo que debe ser algo que se está poniendo de moda", ha abundado.

Este sábado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, arropará a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto en el municipio madrileño de Getafe con motivo del inicio del curso político.