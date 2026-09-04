Ester Muñoz rechaza que la financiación de todos la decida Illa y respeta que Madrid no acuda hoy a la reunión del CPFF

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha rechazado hoy que la financiación de todas las comunidades autónomas la decida el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa y respeta que la comunidad de Madrid no vaya a la reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

La dirigente popular ha dicho en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, que desconocía la decisión de la Comunidad de Madrid de no acudir hoy a la reunión en la que se va a abordar el nuevo sistema de financiación autonómica, pero ha pedido "respetar" la decisión de la región que preside Isabel Díaz Ayuso de no asistir porque lo hace en el ámbito de sus responsabilidades.

No obstante, ha querido dejar claro que lo importante aquí es lo que se va a votar y ha recordado que no solo las CCAA que gobierna el PP van a rechazar la propuesta del Gobierno sino que también lo van a hacer Castilla La Mancha y Asturias porque el nuevo sistema de financiación "se ha hecho al margen de toda España", salvo de Cataluña.

Se trata, ha recalcado, de un sistema que se ha hecho "ad-hoc" para los dirigentes catalanes y cree que se sacará adelante por que tiene el apoyo de Cataluña y Canarias.

Dicho esto, ha advertido de que "no es de recibo que la financiación que es de todos los españoles, salvo del País Vasco y de Navarra, la decida únicamente el señor Illa" y ha apelado a que lo que es de todos se decida entre todos.

De hecho, Muñoz ha recordado que el sistema que se aprobó en 2009 y que es el que actualmente está en vigor, se hizo también "ad hoc" para el tripartito catalán en el que estaba el PSC. Un sistema que, ha advertido, ahora tampoco les interesa y quieren hacer otro que deja "todavía peor al resto de comunidades autónomas".

En opinión de la dirigente popular todo esto ocurre por la mala gestión que han hecho en Cataluña los gobernantes que ha habido" y ha puesto el ejemplo de Castilla y León, la comunidad "humilde" de la que proviene y que con el menor presupuesto de España en Educación tiene la "mejor Educación de España".

Sin embargo, ha señalado, "Cataluña tiene muchísima financiación y tiene de la peor educación de España". Por lo tanto, ha explicado que a veces el dinero no es lo importante, sino "cómo se gestiona".