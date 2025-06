Esther Peña (PSOE) dice que a Santos Cerdán "no le queda otra" que dejar su acta y descarta que haya financiación ilegal

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha asegurado que a Santos Cerdán "no le queda otra" que entregar su acta de diputado y cesar de todos sus cargos porque es una "exigencia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que ha descartado que la formación haya recibido una financiación ilegal.

"No le queda otra (a Santos Cerdán). Es la exigencia del presidente del Gobierno, que le obligó a cesar de todos sus cargos, a dejar su acta y es, también, una exigencia moral de la militancia socialista que se lo exige de manera pavorosa", ha asegurado Peña en una entrevista en el programa 'Mañaneros' de TVE en la noche de este sábado.

Preguntada acerca de si ha habido una financiación ilegal del PSOE, Peña ha respondido que "no, en ningún caso". "Así lo dicen nuestras cuentas públicas, unas cuentas que están auditadas, que están aprobadas con toda la normalidad. La verdad es que en este caso, al revés, nos preciamos de tener unas cuentas saneadas, públicas y unas cuentas, además, cofinanciadas por la propia militancia y cofinanciadas por los propios cargos públicos del partido", ha agregado.

Por otro lado, Peña ha reconocido que le genera "arcadas" el comportamiento machista del exministro José Luis Ábalos y del que fuera su asesor Koldo García, en referencia a los audios analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que se revela cómo ambos diseñaron la organización de un fin de semana "discreto" en función de las mujeres a las que querían ver, y que se repartieron para "cambiar" y "conocer" otras.

"Vuelvo a escucharlo y le reconozco que me vuelve a estomagar. O sea, me da absolutas arcadas escuchar esto como persona, como feminista y como socialista. Acordándome además de la lucha de tantas mujeres y tantos hombres dentro de este partido por la igualdad, por el feminismo (...) Por eso, lo vuelvo a repetir con claridad, en el Partido Socialista no caben corruptos, no caben sinvergüenzas y no caben machistas", ha subrayado.

Por otro lado, en relación a si Sánchez tiene responsabilidades 'in vigilando' en torno a la corrupción que se está investigando, Peña se ha limitado a decir que el presidente del Ejecutivo tiene "la responsabilidad de equivocarse en confiar en las personas inadecuadas".

"Tiene la responsabilidad de equivocarse en confiar en las personas inadecuada. En cuanto ha conocido los indicios, y estoy convencida de que de una manera desgarradora para él, ha actuado, ha actuado echando del partido a este tipo de personas, ha actuado proponiendo cambios en nuestra estructura para un mejor funcionamiento, ha asumido la responsabilidad, también ofreciendo a la Justicia toda la colaboración y la mayor transparencia para llegar hasta el final, para que paguen los que hayan hecho lo que parece que han hecho", ha ahondado.

En esa línea, preguntada sobre si existían voces dentro del partido que habían advertido de los comportamientos de Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos, Peña ha resaltado que "cuando el Partido Socialista conoce cualquier cuestión irregular, basada en este caso simplemente en unas conversaciones, actúa".

"Actúa de manera contundente y actúa sin remilgos. Por tanto, estoy convencida que si alguien supo, alguien sabe o alguien sabrá, lo que tiene que hacer es comunicarlo sin ninguna duda porque este partido actúa", ha añadido.