Un estudio del Govern plantea que inversiones estatales no ejecutadas se transfieran a Cataluña

El IEA propone la posibilidad de que el Govern participe en la ejecución con un convenio o consorcio

BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Institut d'Estudis d'Autogovern (IEA) de la Generalitat propone posibles vías de mejora de la ejecución de inversiones estatales en Cataluña, entre las que plantea establecer que las cantidades previstas no ejecutadas se transfieran a la Generalitat "en un plazo razonable" tras finalizar el ejercicio presupuestario.

El IEA ha recordado este martes la publicación de este estudio, realizado por el jefe de Asesoramiento sobre la Organización Territorial del Poder del IEA, Gerard Martín, después de que el Ministerio de Hacienda publicara este lunes datos de la ejecución presupuestaria de 2021, que en Cataluña se situó en un 35%.

El estudio estructura las propuestas para garantizar un nivel elevado de la ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña en dos ejes: un primero regulando la participación de la Generalitat en los procesos de ejecución de las inversiones, y un segundo asociando "consecuencias tangibles a la constatación de un nivel de ejecución insuficiente".

El informe sitúa en este segundo eje la propuesta de transferir a la Generalitat las cantidades no ejecutadas y destaca que, de optarse por esta vía, las instituciones estatales deberían comunicar la información sobre la ejecución de inversiones en la Comisión Bilateral entre la Generalitat y el Estado para que adoptara un "reconocimiento de la deuda".



PARTICIPACIÓN DE LA GENERALITAT

Por otro lado, señala que la participación de la Generalitat en la ejecución de inversiones podría representar un "instrumento eficaz para garantizar que se ejecutaran en el porcentaje más elevado posible", ya que el Govern sería corresponsable de éstas.

Plantea asegurar la participación o bien mediante un convenio entre la Administración General del Estado y la Generalitat, o bien constituyendo un consorcio entre ambas, de modo que el Govern contara con funciones de seguimiento y colaboración.

Plantea para ambas opciones que un acuerdo de la Comisión Bilateral podría detallar las inversiones que contarían con la participación del Govern, y destaca que se requeriría un nivel de concreción adecuado tanto de las obligaciones que asumieran cada una de las partes como del régimen de garantías para velar por su cumplimiento.

Por otro lado, el informe señala que, en el caso de se pudiera garantizar que las inversiones del Estado en Cataluña alcanzaran un "nivel suficiente", se podría establecer en la ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) un mandato a la Comisión Bilateral para que determinara cuál sería el volumen de estas inversiones para el siguiente ejercicio presupuestario.

SIN "MECANISMOS EFICACES"

El IEA considera que en el ordenamiento legal vigente "no existen mecanismos eficaces para garantizar un nivel de ejecución elevado" de las inversiones en Cataluña por parte del Gobierno central, y asegura que no le consta que la Comisión sobre Inversiones Estatales en Infraestructuras se haya reunido para hacer seguimiento de las destinadas a Cataluña. El informe advierte de que la disposición adicional 150 de los PGE para el 2021 --donde se preveía este seguimiento con carácter cuatrimestral-- "no parece un instrumento útil para garantizar las inversiones, ya que no asocia ninguna consecuencia a una eventual constatación de un bajo nivel de ejecución de inversiones".