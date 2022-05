La Eurocámara ve problemas en las credenciales de Puigdemont, Ponsatí, Comin y Solé y pide información a la JEC

BRUSELAS, 18 (EUROPA PRESS)

El Parlamento Europeo ha anunciado que no puede verificar las credenciales de las actas de los eurodiputados de Junts, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comin y, de ERC, Jordi Solé, y ha pedido a la Junta Electoral Central que explique cuáles son las consecuencias, en base a la legislación española, de no poder realizar este trámite.

"Tenemos la responsabilidad de verificar las credenciales de los eurodiputados, los Estados miembros tiene la obligación de notificar los nombres y procedimientos exigidos por las autoridades nacionales para evitar conflictos de intereses e incompatibilidades", ha informado en rueda de prensa el presidente de Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, que mediante votación en la propia comisión -- 20 votos a favor y una abstención -- ha iniciado las acciones para pedir explicaciones a las autoridades nacionales.

En este caso, el procedimiento está incompleto por no haber prestado acatamiento a la Constitución española. "El Parlamento Europeo constata que no ha recibido la notificación, ni documentación que acredite que se cumplen con los requisitos para la verificación de las actas de estas cuatro personas", ha reiterado el eurodiputado de Ciudadanos.

Pese a que ha subrayado que "en la práctica" esta situación no afecta al trabajo parlamentario de los eurodiputados, Vázquez ha indicado que la falta de verificación suele ser "temporal". "No ponemos en duda si tienen el acta, sino que ante la falta de notificación, no podemos cumplimentar el trámite parlamentario", ha apuntado, sobre un caso sin precedentes en la Eurocámara.

"El acta no se les ha retirado pero sus credenciales no son verificables", ha argumentado Vázquez, que considera que es responsabilidad de la JEC decidir los próximos pasos a dar con los eurodiputados catalanes.

Fuentes parlamentarias señalan que, entre los posibles escenarios, la Junta Electoral puede decidir dejar vacante el acta y que corra la lista, ordenar la pérdida de ciertos derechos como diputados o que temporalmente sigan sin esta verificación.

Puigdemont y Comin fueron reconocido como eurodiputados por el Parlamento Europeo tras la sentencia del Tribunal Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dictó que Oriol Junqueras debió ser considerado eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones europeas de mayo de 2019 y gozar desde ese mismo momento de inmunidad.

Fuentes parlamentarias desligan el fallo de Junqueras de la situación de los eurodiputados, asegurando que esa sentencia del TJUE limita a la cuestión de la inmunidad del líder de ERC y consideran que el paso del entonces presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, de reconocerles como eurodiputados en enero de 2020 fue una "decisión política".