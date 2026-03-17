Eurodiputado de Vox llama a impedir "con contundencia" el rezo musulmán en público: "Es intolerable"

Archivo - El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch ha abogado este martes por "rechazar e impedir con contundencia" el rezo musulmán en lugares públicos, alegando que es "un acto de dominación" sobre las civilizaciones cristianas "intolerable".

A través de su cuenta en la red social 'X', Tertsch desarrolla que la oración ritual masiva en lugares públicos "es un acto de poder musulmán frente a todos los poderes políticos, religiosos y civiles en los países de civilización cristiana".

El parlamentario de Vox culpa a Occidente por "entender pésimamente la tolerancia" para no abordar este asunto a pesar de que los musulmanes "han comenzado a aplicar masivamente esta práctica en ciudades y pueblos de todos los países occidentales", en "calles, plazas, iglesias o instituciones".

Así, llama a "rechazar e impedir" el rezo en público al entenderlo como "un acto intolerable de coacción que amenaza la libertad e integridad de todos los no musulmanes", "dado su explícito repudio del cristianismo y la voluntad de la yihad de aniquilar el cristianismo". Por ello, Tertsch invita a los musulmanes a rezar en las mezquitas porque "hay muchas en Europa".