Euskotren amplía el corte previsto en el Tranvía de Bilbao con motivo de la feria de Santo Tomás

BILBAO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Euskotren, sociedad pública dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, modificará este domingo el servicio previsto en el Tranvía de Bilbao, con el objeto de adaptar el servicio del tranvía al dispositivo de seguridad establecido durante la celebración de la feria de Santo Tomás.

Según ha informado Euskotren, ampliará el corte previsto inicialmente. Así, desde las 9.00 horas, hasta las 23.15 horas, aproximadamente, no se circulará entre Atxuri y Pío Baroja. Es decir, en el período mencionado, los tranvías circularán en los tramos Bolueta-Atxuri y Pío Baroja-La Casilla. La frecuencia del servicio oscilará entre los 12 y 15 minutos a lo largo de la jornada.

Euskotren recomienda a las personas que vayan a desplazarse en tranvía que consulten previamente los horarios en la APP oficial, así como en el buscador de la página web www.euskotren.eus. Para más información, los usuarios pueden acudir a las estaciones o paradas o llamar al número de teléfono 944 333 333.