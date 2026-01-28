El ex jefe de gabinete de Teresa Ribera reconoce que se reunió con Koldo, aunque no por la trama de hidrocarburos

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Marc Pons, el ex jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera, ha reconocido en la Audiencia Nacional que se reunió "cuatro o cinco veces" con el exasesor ministerial Koldo García, aunque no para tratar temas relacionados con la presunta trama de hidrocarburos.

Así lo han explicado este miércoles fuentes jurídicas a Europa Press, que también han manifestado que Pons ha señalado que mantuvo una reunión "de alto nivel" con Ribera, Koldo y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Además, según las mismas fuentes, Pons ha declarado ante el magistrado Santiago Pedraz que tuvo una reunión con Koldo después de que este le pidiera 15 segundos para verse, aunque en ella tampoco hablaron sobre la licencia de operador de hidrocarburos que solicitaba Villafuel, epicentro de la presunta trama.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino una conversación entre Koldo y Pons en la que el exasesor ministerial le pedía una reunión.

"Muy buenas. Te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud", escribió Koldo a Pons el 8 de julio de 2021, tres meses después de enviarle una foto con el recibo del registro electrónico de la solicitud de Villafuel. Son mensajes a los que ha tenido acceso Europa Press y que han sido intervenidos por los agentes de la UCO e incorporados al 'caso hidrocarburos'.

Por su parte, el empresario Claudio Rivas, ha rechazado declarar hasta que declaren el resto de acusados. Estaba previsto que declarase ante el magistrado Pedraz Juan Ignacio Díaz Bidart, ex jefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, pero no ha podido acudir "por motivos logísticos", según fuentes jurídicas. Su declaración se pospondrá a otro día.

Se prevé que el juez escuche el jueves a partir de las 10.00 horas como investigado al empresario Víctor de Aldama e igualmente en esa condición, este viernes, a la empresaria Carmen Pano, que dice haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz, y su hija, Leonor González.

Asimismo, Pedraz escuchará como testigos este jueves a Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y Manuel Salles, administrador de una empresa, así como este viernes a Álvaro Gallego, que pudo estar relacionado con 108.500 euros retirados en efectivo, según los investigadores.

INFLUENCIA EN VARIOS MINISTERIOS

La UCO apuntó en el último informe aportado a la causa que la trama de hidrocarburos no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces a cargo de Maroto y Ribera, respectivamente.

Una infiltración que se habría realizado a través de Aldama, "persona con acceso al entorno" de Ábalos, con la finalidad de "influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos" y "todo ello a cambio de una contraprestación económica".

Además, los agentes señalaron a Aldama y a Rivas como presuntos cabecillas de la trama, indicando que "ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras".

La trama habría formado "una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector".

"De forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas", según el informe.

La UCO establece el inicio de las presuntas operaciones delictivas en 2020, cuando por parte del "entorno de la presunta organización criminal" se habría pedido a Aldama "que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes", para que Villafuel obtuviera la licencia de operadora.

Y sostiene que la trama habría gastado un millón de euros para influir en el empresario, en el exministro Ábalos y en su exasesor Koldo García.