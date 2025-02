Exconsejero de BPA acusa a Fernández Díaz de la trama andorrana de las 'cloacas' y achaca a Rajoy la intervención

Miquel denuncia en el Congreso que "se llevaron por delante" el banco porque no obtuvieron las cuentas de nacionalistas que reclamaban

El que fuera consejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA) Joan Pau Miquel ha señalado este martes al exministro del Interior 'popular' Jorge Fernández Díaz como organizador de la conocida como vertiente andorrana de la 'Operación Cataluña', pero también ha dejado caer su sospecha de que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy impulsó el proceso para la intervención de su entidad.

Así lo ha dicho durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la trama parapolicial supuestamente impulsada por el Gobierno del PP contra el independentismo catalán, a la que el compareciente acusa de haber intentado, en 2014, obtener datos sobre cuentas bancarias de políticos nacionalistas. Según ha dicho, como no las lograron, acabaron propiciando la intervención tanto de la BPA como de su filial española, el Banco de Madrid.

En respuesta al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, Miquel ha dicho tener "acreditado" que "quien organizaba por activa y por omisión el funcionamiento de esta corruptela parapolicial era el señor Jorge Fernández Díaz". "Pero mucho me temo que la presencia de Mariano Rajoy en Andorra en enero del 2015 fue determinante para que el proceso se pusiera en marcha", ha deslizado.

Se refería al proceso de intervenir el banco y, en concreto, a la emisión de una nota por parte del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) --Red de Ejecución de Delitos Financieros-- del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, supuestamente basada en información falsa facilitada por la Policía española, que relacionaba a la entidad con el blanqueo de capitales y que motivó la intervención por parte del Gobierno de Andorra.

INFORMACIÓN "INTENCIONADA Y SESGADA"

Miquel ha señalado que la información que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) sobre la BPA sigue siendo "secreta o reservada", pero se ha mostrado convencido de que sirvió de base para la nota de FinCEN. "Por la nota publicada en el FinCEN, nosotros podemos deducir claramente que la información facilitada fue intencionada y sesgada", ha apuntado.

Así lo cree porque las causas que figuran en esa nota de 2015 ya estaban "judicializadas hace años", habían sido sobreseídas en algunos aspectos, en otros eran "intrascendentes desde el punto de vista de la economía americana", y contenía la "grave falsedad" de que "los directivos del banco cobraban por permitir ese eventual blanqueo", cuando aún hoy "no existe ni una sola acusación en esa dirección".

El compareciente ha admitido no tener pruebas para demostrar la participación de Rajoy. "No lo sostengo hoy, pero estoy convencido de que lo sostendremos antes o después", ha dicho, recordando que en Andorra hay un proceso judicial abierto, entre otros contra el entonces presidente del Gobierno. En este punto ha denunciado que hay "una dilación permanente" de esa investigación porque no se atienden las comisiones rogatorias ni se prestan declaraciones.

TRAMA POLÍTICOPARAPOLICIAL

El compareciente ha denunciado las "coacciones" y "amenazas" que él, sus socios y la plantilla del banco sufrieron a manos de una trama "políticoparapolicial que actuó en España y fuera de España" y que se "llevó por delante un grupo bancario con más de 50 años de historias y 700 empleados"

Miquel, que estuvo dos años en prisión preventiva, sospecha que esa trama "seguramente se gestó muy cerca" del Congreso "a manos de algunos policías que lo harían todo por España" y que estaban "dirigidos por unos políticos sin escrúpulos ni moral"

A su juicio, fue un claro caso de "lawfare" y ha apuntado directamente a Fernández Díaz. "Él es el organizador y cabeza pensante que, por acción u omisión permitió que se hiciera todo esto", ha sentenciado el exbanquero.

DESCONOCE SI MONTORO O GUINDOS INTERVINIERON

Preguntado por la participación en este asunto de otros ministros de aquel Gobierno del PP como el titular de Hacienda Cristóbal Montoro o de Economía y ahora vicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos, el compareciente ha dicho tener únicamente "acreditada" la del responsable de Interior, aunque ha dicho desconocer si actuaba sólo o con anuencia del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Pero lo demostraremos", ha garantizado.

"Hemos sido víctimas por no ceder al chantaje las extorsiones de funcionarios del Estado con fines políticos contra el nacionalismo catalán. Poco importaron las personas o que los bancos cumpliesen escrupulosamente con la legalidad en cada momento, todo fueron daños colaterales", ha dicho.

En este contexto, ha mostrado su confianza en que la investigación parlamentaria sirva para contribuir a "reparar el daño" y a hacer justicia y evitar que se puedan repetir episodios similares.

Miquel ha denunciado que "se forzó la intervención del banco para obtener las cuentas de clientes nacionalistas catalanes". En concreto, ha relatado que el año anterior a la intervención, el excomisario Marcelino Martín Blas le dijo que estaban "en guerra" con esos políticos y querían acceso a cuentas de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras.

Previamente, Celestino Barroso, agregado en la embajada de España en Andorra, le había dicho que el Banco de España estaba haciendo una inspección al Banco de Madrid y que para evitar que se cargaran la entidad debían facilitarles la información que les pedían.

"No consiguieron acceso a esa infomación y orquestaron la intervención de la BPA y del Banco de Madrid", ha resumido Miquel, quien ha entregado a la comisión la grabación de la entrevista que mantuvo con Celestino Barroso ha instancias de Bonifacio Díaz, anterior agregado en la embajada.

CUENTAS DE LA FAMILIA PUJOL

El portavoz de Junts, Josep Pagès, se ha interesado por las cuentas que la familia del expresidente catalán Jordi Pujol tenía en la entidad andorrana y el compareciente ha señalado que por ese dinero ningún miembro de ese clan ha sido acusado de blanqueo de capitales. "El dinero de las cuentas de miembros de la familia Pujol, que estaba depositado en Banca Privada de Andorra en el 2014, fue regularizado", ha comentado.

Miquel ha garantizado que la información sobre las cuentas de la familia Pujol no salió de su banco y que desconoce el origen de la misma. Eso sí, ha indicado que a él quien se la pidió fue Martín Blas, pero desconoce si Barroso realizó gestiones similares en alguno de los otros cuatro bancos del principado.

Así lo ha dicho en respuesta a Rufián, quien ha destacado que sólo le fuera mal a la BPA, pero no a otras entidades andorranas y le ha preguntado sí cree que los responsables de otros bancos sí pudieron acceder a dar a esos policías los datos que reclamaban.