El exdiputado de CUP expulsado dice que la comunicación oficial de que dejará de cobrar ha sido de la Seguridad Social

Asegura que no ha hablado con Borrás, evita criticarla y niega que la quieran echar de la presidencia del Parlamento catalán

BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado de la CUP en el Parlamento catalán Pau Juvillá ha asegurado aún no ha hablado con la presidenta de la Cámara regional, Laura Borrás, y que la primera comunicación oficial de que deja de ser diputado del Parlamento catalán ha sido un mensaje de la Tesorería General de la Seguridad Social informándole de que ya no cobraría el sueldo.

"No tengo ninguna comunicación oficial del Parlament que me diga que ya no soy diputado", ha apuntado Juvillá durante la entrevista, aunque posteriormente ha recibido la notificación de la secretaria general, Esther Andreu, informándole que no lo considera diputado en fecha 4 de febrero.

Sobre qué pasará con su escaño, el exdiputado ha explicado que quedará vacío hasta que su caso no tenga sentencia firme: "Aquí no se mueve nadie. Hasta que no haya resolución del Supremo, seguiremos como hasta ahora".

El ya exdiputado ha evitado criticar a la presidenta del Parlamento regional tras habérle sido retirada su acta de diputado a petición de la Junta Electoral Central (JEC), aunque ha subrayado que no sabe a qué propuesta se refiere cuando Laura Borrás asegura que trasladó un plan a ERC y a los anticapitalistas y ninguno de los dos lo aceptaron.

"No sé a qué propuesta se refiere. Todos hicimos propuestas, ERC, la CUP y Junts. La CUP siempre ha estado a favor de todas las propuestas, porque entendíamos que todas eran para avanzar en la soberanía del Parlament", ha destacado en una entrevista en Cataluña Ràdio recogida por Europa Press.

Después de que Borràs acusara al independentismo de rechazar su plan de 'resistencia colectiva' para blindar su escaño, Juvillá no ha querido entrar en esta cuestión, y ha pedido que le culpen a él si se tiene que culpar a alguien.

NIEGA HABERSE SENTIDO UTILIZADO POR ERC Y JUNTS

Al ser preguntado si se ha sentido defendido por la presidenta del Parlamento catalán, ha asegurado que se ha sentido defendido por la Mesa, por su grupo, su partido y por mucha gente, y ha negado que se haya sentido "utilizado" por ERC y Junts.

"Lo importante es lo colectivo, no lo personal", ha subrayado Juvillá, quien ha asegurado que no quieren expulsar a Borrás de la presidencia del Parlamento catalán.

Aunque el diputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas afirmara que los anticapitalistas querían enviar a Borrás a la papelera del Código Penal, Juvillá ha señalado que no sacan "ningún rédito político, electoral ni personal" de ello.

CULPA A LA PRESIÓN DEL "ESTADO" A TRAVÉS DE LA JEC

Así, ha puesto en valor el esfuerzo, el trabajo y las propuestas hechas por los tres partidos independentistas, pese a sus diferencias, y cree que si no han fructificado es por la "presión" ejercida por parte del Estado, a través de la JEC.

"El Estado nos está agrediendo constantemente, y no es fácil", ha advertido Juvillá, que confía en que el trabajo conjunto de los independentistas tenga continuidad y pueda mejorar para afrontar otros casos que puedan llegar.

Para Juvillá, se ha "mistificado" la palabra desobediencia, una herramienta que considera que debe utilizarse en determinados momentos para avanzar hacia la independencia, y ha reivindicado que desde la CUP han desobedecido y han asumido las consecuencias de hacerlo.