Un exdirectivo de Acciona en Navarra se acoge a su derecho a no declarar en la 'comisión Koldo' del Senado

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exdirectivo de Acciona en Navarra y La Rioja, Fernando Agustín Moreno, ha adelantado al inicio de su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' que se va a acoger a su derecho a no declarar por estar inmerso en un proceso judicial.

Así lo ha dicho el exdirectivo de Acciona después de que el PP haya usado su mayoría absoluta en el Senado para citarle en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' para esclarificar su papel en esta trama.

Pese a su intención de no declarar, el exdirectivo de Acciona, que declaró en el Tribunal Supremo en el mes de julio, sí que ha especificado que conoció al exasesor ministerial Koldo García Izaguirre solamente en un proyecto privado y él hacía las funciones de "conserje y chófer".

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))