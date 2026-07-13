La exdirectora de la Agencia Tributaria desvincula su marcha de la inspección a Zapatero

Archivo - La directora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Soledad Fernández Doctor, comparece en la comisión del ‘caso Koldo’, en el Senado. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exdirectora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Soledad Fernández Doctor ha desvinculado su reciente salida del organismo con la inspección al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, explicando que quería irse de ese puesto "mucho tiempo antes".

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI, la exdirectora de la Agencia Tributaria ha respondido al PP que el asunto relacionado con Zapatero "no ha tenido nada que ver" con su decisión de dejar el cargo.

Sobre este asunto, ha dicho que la Agencia Tributaria ha hecho su trabajo, esgrimiendo que hay temas que "no son tan fáciles y que hay que investigar".

Todo esto pese a que se ha acogido a sus obligaciones de confidencialidad para evitar contestar en la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI a diferentes cuestiones relacionadas con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Hay muchos de los temas por los que ustedes me preguntan que yo, por mis obligaciones de confidencialidad que me exige el artículo 95.3 de la Agencia Tributaria, no voy a poder contestar", ha sostenido Soledad Fernández Doctor.

Eso sí, ha reconocido que en ese mismo artículo se establecen una serie de salvedades, como el caso de las comisiones de investigación y siempre que se trate de personas que sean altos cargos o que lo hayan sido y que los fines de la comisión no se puedan cumplir sin la existencia de esas informaciones.

"En este caso, si no se cumplen dichos requisitos, yo no puedo saltarme las cuestiones de confidencialidad", ha precisado la exdirectora de la Agencia Tributaria, añadiendo que además las informaciones relacionadas con Zapatero están en un procedimiento judicial.

DISCREPANCIA CON EL LETRADO

Sin embargo, ha tomado la palabra el letrado de la comisión de investigación, que, "sin intención de entrar en una controversia con la compareciente", sí que cree que puede contestar.

"En la medida en que esa información afecte a personas que han ocupado cargos en la Administración General del Estado y que la información se refiere a ellos, sí que sería obligado, en la medida en que estamos ante una comisión de investigación, proporcionar esa información", ha dicho el letrado.

En cualquier caso, la exdirectora de la Agencia Tributaria ha alertado del posible delito de revelación de secretos si comenta algún dato que esté en una causa de proceso penal, por lo que ha dicho que no se va a "arriesgar".

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