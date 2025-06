Exdirigente socialista emplaza a Sánchez a una cuestión de confianza: No hay derecho a dañar la credibilidad del PSOE

Archivo - Odón Elorza - PSE-EE - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado socialista Odón Elorza ha pedido públicamente al presidente Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso, aunque pueda perderla y provocar el adelanto de las elecciones generales, pues considera que la crisis abierta por la presunta implicación en el cobro de comisiones de sus dos últimos secretarios de Organización, primero José Luis Ábalos y ahora Santos Cerdán, no se resuelve pidiendo perdón o encargando una auditoría.

En un artículo publicado en 'Agenda Pública' y recogido por Europa Press, el ex alcalde de San Sebastián subraya que la "defenestración" de Santos Cerdán, "el emisario del presidente" ante Carles Puigdemont, "explota en la línea de flotación de la ética democrática del PSOE" y agrava "la agonía" e la legislatura.

"Ahora no valen paños calientes, no basta pedir perdón (me acuerdo de las disculpas culpables de Rajoy y del emérito inviolable) ni contraatacar con la abundante munición de corrupción que arrastra el PP de Feijóo y Ayuso", opina el político donostiarra, advirtiendo de que hasta "los socios buenos" se están distanciando del PSOE.

A su juicio, es hora de "retomar la iniciativa política" planteando una cuestión de confianza y rindiendo cuentas ante el Parlamento. "No queda otra opción que pueda servir --con dudas-- para mantener la legitimidad del Gobierno", sostiene, aunque conlleve el riesgo de perder la votación y provocar el adelanto de las elecciones.

"Podemos perder el Gobierno; el poder real es otra cosa. Podemos sufrir un castigo electoral en un tiempo de avance del autoritarismo y las fuerzas reaccionarias. Pero no tenemos ningún derecho a dañar gravemente la credibilidad del PSOE y amenazar su supervivencia", remacha Elorza.