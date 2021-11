El exjefe del Diplocat rechaza declarar como investigado por "inseguridad jurídica" en la causa

Dice a la jueza que todo su trabajo fue "público y transparente"

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario general del Diplocat Albert Royo se ha acogido a su derecho a no declarar como investigado en el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona por la "inseguridad jurídica" en la causa.

En declaraciones a los periodistas tras salir del juzgado, Royo ha explicado que hay varios puntos a esclarecer para seguir con el procedimiento: "Ganas de explicarme no me faltan, pero viendo esta incertidumbre jurídica, que no sabemos todavía quién nos juzgará ni por qué hechos, hemos decidido no declarar".

En este sentido, ha detallado que se ha archivado una parte de los hechos que se le atribuyen pero la Fiscalía ha presentado un recurso contra el archivo y está pendiente de resolverse.

Por otra parte, Royo está investigado por estos hechos en otra causa que dirige otro juzgado de Barcelona --Instrucción 13-- y aún está por resolverse la petición que ha hecho su defensa para acumular los dos casos y no duplicarlos.

Además, ha señalado que el Tribunal de Cuentas --que redactó el informe sobre la financiación de la política exterior de Cataluña entre 2011 y 2017 que dio inicio a la causa-- todavía no ha formalizado la demanda por estos hechos.

Royo ha remarcado que otras veces ha declarado sobre estos hechos: "Declaré en el Supremo cuando no había obligación de hacerlo, declaré en Instrucción 13, he dado explicaciones ante el Tribunal de Cuentas".

"El trabajo que hicimos es público y transparente. Creemos que todos los documentos que tienen demuestran que no hubo ningún hecho ilegal", ha asegurado después de acogerse a su derecho a no declarar.

DOS CAUSAS

En esta causa también esta investigado el exconseller Raül Romeva, que el miércoles declaró ante la jueza que los contratos y subvenciones por las que se le investiga fueron avalados por varios informes de interventores antes de que él los firmara.

La jueza Instrucción 18 investiga esta causa por presunta prevaricación, malversación y falsedad documental a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de la política exterior de Catalunya, que señaló algunas actividades "ajenas a las finalidades" y supuestamente para promocionar el proceso independentista y conseguir apoyos internacionales.

De otro lado, el Juzgado de Instrucción 13 dirige otra causa con 29 excargos del Govern investigados por los preparativos del 1-O, entre ellos Royo.

En junio, Royo fue citado en Instrucción 13 por esta otra causa, y allí contestó solo a las preguntas de su defensa, que se refirieron a la causa de Instrucción 18, y ya sostuvo que se trataba de dos causas en juzgados distintos por los mismos hechos.