El exjefe de Policía de Valencia dice que el Cecopi fue un "caos operativo" el 29O: "La antítesis de la comunicación"

El comisario provincial y jefe provincial de la Policía Nacional en Valencia, Vicente Martínez Guillem, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Senado, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe provincial de la Policía Nacional en Valencia durante la dana, Vicente Martínez Guillem, ha asegurado desde el Senado que el funcionamiento del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) durante el 29 de octubre fue un "caos operativo", describiendo esta situación como "la antítesis de la comunicación", un escenario en el que, a su juicio, "se perdía información" y donde ni siquiera tenía claro "quién estaba al mando".

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la dana --en la que murieron 230 personas--, Martínez Guillem ha defendido que, pese a esa situación "caótica", hizo "todo lo que podía" dentro de sus capacidades. En este sentido, ha señalado que la dispersión normativa existente --con leyes que, según ha expresado, se remiten unas a otras "de oca a oca"-- generó falta de ideas claras y, en consecuencia, un "caos" operativo.

Pese a ello, el exjefe provincial ha sentenciado que es "falso" que se abandonara a la población y ha sostenido que la prioridad desde el primer momento fue ayudar. Según ha señalado, en los días posteriores, el objetivo fue combinar esa asistencia con la prevención de saqueos, reforzando la presencia policial en las zonas afectadas de forma progresiva.

Por otro lado, el compareciente ha asegurado que informó de la evolución del temporal a través de un grupo interno de mensajería y que dio cuenta "de inmediato" al Jefe Regional de Operaciones, quien ejercía como máximo responsable en ausencia del Jefe Superior de la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero, que se encontraba en Madrid.

En este sentido, Martínez Guillem ha defendido que todas las novedades relacionadas con la dana fueron trasladadas "sin excepción" al Jefe Regional de Operaciones y ha aclarado que no se comunicó directamente con Gajero por respeto a la cadena de mando ante su ausencia. Asimismo, ha afirmado que está "seguro" de que el Jefe regional de Operaciones --cuya profesionalidad, según ha destacado, es "intachable"-- trasladó la información al Jefe Superior.

MENSAJES A TRAVÉS DE 'INBOX'

En este marco, el comisario ha detallado que, a partir de la tarde del día 29, remitió diversos mensajes a través de 'Inbox', el sistema interno y cerrado de mensajería de la Dirección General de la Policía, en un grupo en el que estaban el jefe superior, los tres comisarios provinciales, el Jefe Regional de Operaciones y el secretario general de la Jefatura.

Según ha relatado, a las 19.48 horas comunicó que se encontraba en videoconferencia con la Delegación del Gobierno, en referencia al Cecopi, y que existía "riesgo grave por el crecimiento de los ríos", añadiendo que se estaba valorando recomendar a la ciudadanía no salir de casa. Minutos después informó de "crecidas importantes en Alzira, Algemesí y Torrent", así como de personas atrapadas en vehículos, principalmente en demarcación de Guardia Civil.

Asimismo, a las 21.30 horas trasladó al grupo que la Comisaría Provincial y la Unidad de Intervención Policial (UIP) estaban "alertadas" y podían movilizarse rápidamente si se recibía una misión concreta desde la Delegación del Gobierno.

El compareciente también ha señalado que realizó un pantallazo del mensaje de alerta masiva (ES-Alert) enviado a los móviles y lo compartió en el grupo para que todos los integrantes tuvieran conocimiento.

SIN SENSACIÓN DE GRAVEDAD POR LA MAÑANA

Por otro lado, Martínez Guillem ha explicado que, en la reunión de las 09.30 horas con la delegada del Gobierno, no percibió una especial gravedad en la situación y que la previsión trasladada por el representante de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntaba a lluvias que se desplazarían desde Valencia hacia Castellón a lo largo de la tarde.

"No me transmitió sensación de intranquilidad", ha afirmado en referencia al representante de la Aemet, indicando que la percepción real de la magnitud de la tragedia la tuvo a partir de las 19.00 horas, cuando comenzó a recibir mensajes de los comisarios de las localidades afectadas y se conectó al Cecopi.

No obstante, ha indicado que esa misma mañana contactó, por iniciativa propia, con los responsables de las 11 comisarías locales de la provincia para conocer la situación en sus respectivas demarcaciones.