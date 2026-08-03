El exministro Trillo insta a Sánchez a exigir responsabilidades a Marruecos: "Si no, algo tienen entre manos"

Archivo - El exministro y autor del epílogo, Federico Trillo-Figueroa, durante la presentación del libro ‘Manuel Fraga, una biografía intelectual’, en La Razón, a 20 de noviembre de 2024, en Madrid (España). Este libro, escrito por Jesús Trillo-Figueroa, - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Defensa Federico Trillo ha reclamado este lunes al Gobierno de España que exija "responsabilidad internacional" a Marruecos por "la invasión ilegítima e ilegal" de Ceuta porque, de no hacerlo, algo "tienen entre manos" ambos países.

En declaraciones a 'Antena 3', recogidas por Europa Press, el exministro ha insistido en que el Gobierno español debe plantear ante la Unión Europea y "el mundo" la exigencia de responsabilidad internacional de Marruecos".

"Mientras eso no se haga, yo no me creo ninguna de las excusas ni de Sánchez, ni de Marlaska, ni de ninguno de ellos", ha asegurado, en referencia a la reacción del jefe del Ejecutivo y el ministro del Interior tras la entrada masiva de migrantes ilegales en la ciudad autónoma.

Trillo ha recordado que el presidente del Gobierno "ha reconocido" que lo sucedido en Ceuta fue "una invasión ilegítima, con violación de las fronteras del territorio nacional". "Es además una ocupación absolutamente ilegítima e ilegal de una ciudad española y una dejación de funciones por parte del Gobierno ante una clarísima organización del otro lado de la frontera de los servicios secretos, nuevamente la policía e incluso el Ejército de los marroquíes", ha proseguido.

El exministro ha afeado al Ejecutivo de Pedro Sánchez "qué tienen que ocultar o qué han ofrecido" ante la falta de transparencia, especialmente tras la "cesión" del Sáhara, insistiendo en que Marruecos lo que busca es "negociar la entrega de Ceuta y Melilla". Ante esta pretensión, Trillo ha insistido en exigir al país vecino "responsabilidades" tras la crisis migratoria en Ceuta.