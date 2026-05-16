El éxodo de los saharauis, en riesgo de caer en el olvido 50 años después de llegar a Tinduf

Campo de refugiados saharauis de Ausserd, Tinduf (Argelia) - EUROPA PRESS

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La vida en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) medio siglo después de su establecimiento es complicada y la dependencia de la ayuda internacional es enorme, de ahí el que la principal preocupación de las más de 170.000 personas que viven en ellos sea caer en el olvido en un momento en que tienen que competir por los cada vez más exiguos fondos para la ayuda humanitaria con un número creciente de crisis en todo el mundo.

A las jaimas que instalaron en la 'hamada' argelina --como se conoce a esta zona desértica-- quienes llegaron hace 50 años ante la retirada de España del Sáhara Occidental y la ocupación marroquí, se sucedieron después pequeñas edificaciones de adobe, más permanentes, a las que ahora están dando el relevo construcciones de ladrillos, más consistentes, en una señal clara de que los saharauis no esperan que su situación se resuelva próximamente.

La de los saharauis es una de las "situaciones de refugiados más prolongadas a nivel mundial", reconoce en declaraciones a Europa Press Ikram Houimli, responsable de relaciones externas del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Argelia, incidiendo en que viven "en el exilio desde hace cinco décadas en un entorno desértico marcado por las temperaturas extremas, el aislamiento y los recursos naturales escasos".

Quienes residen en los cinco campamentos que hay al sur de la ciudad argelina de Tinduf se enfrentan a "barreras significativas incluida la pobreza, la desnutrición y las limitadas oportunidades de empleo", añade por su parte Aline Rumonge, representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Argelia.

Según explica a Europa Press, las limitaciones económicas y la falta de medios de vida sostenibles generan una fuerte dependencia de la asistencia humanitaria para poder cubrir sus necesidades básicas, hasta el punto de que actualmente "más del 80% de los refugiados dependen totalmente del apoyo humanitario".

RESILIENCIA Y SOLIDARIDAD

Si algo han demostrado y siguen demostrando los saharuis es su "destacable resiliencia y fuerte organización solidaria", resalta Houimli, algo que ratifican los propios refugiados, que han tejido una red de solidaridad entre ellos y tienen muy bien organizados los repartos de ayuda, en particular la alimentaria, para que todos tengan algo que llevarse a la boca.

Los refugiados también son muy conscientes de que la proliferación de crisis humanitarias en los últimos años, como por ejemplo la de Gaza, eclipsan su situación y han visto también cómo la ayuda se ha ido reduciendo en los últimos años, a medida que los donantes, entre ellos Estados Unidos, han recortado sus presupuestos en ayuda internacional.

El descenso de los fondos "ha tenido un impacto significativo en la respuesta humanitaria" en los campamentos saharauis, admite la responsable de ACNUR, que incide en que la competencia por la atención y los fondos ha obligado a "los actores humanitarios a tener que tomar decisiones extremadamente difíciles de priorización".

En el caso del PMA, el descenso en los fondos de los donantes sumado a la subida de los precios ocasionada entre otros por la pandemia de COVID-19 obligó a reducir las raciones mensuales de alimentos y la ingesta calórica en un 30%.

"Aunque esta reducción era necesaria para mantener el apoyo al mayor número de beneficiarios posible, ha afectado adversamente el estatus nutricional y el estado de salud de la población refugiada", admite Rumonge, algo que ratifican los propios refugiados, que aseguran que los niños enferman con frecuencia.

PROBLEMAS DE DESNUTRICIÓN

En este sentido, según datos de esta agencia de la ONU, el 40% de los hogares presenta un consumo de alimentos inadecuado, un dato peor en el caso de los encabezados por mujeres. Además, solo el 11% de los niños de entre 6 y 23 meses cubren la dieta mínima aceptable y solo el 38% de las mujeres en edad reproductiva ingieren una dieta con el mínimo de variedad. En general, resume la responsable del PMA, "todas las formas de desnutrición se mantienen en niveles críticos".

El PMA distribuye todos los meses ayuda alimentaria por valor de 2,2 millones de euros que se traduce en una canasta que aporta 2.163 kilocalorías por persona y que incluye 8 kilos de harina de trigo, 2 kilos de arroz, 2 kilos de lentejas, 2 kilos de cebada, 1 kilo de gofio, 750 gramos de azúcar y 920 gramos de aceite vegetal. Embarazadas y madres lactantes reciben además una ayuda monetaria para suplementar su dieta.

En el caso de ACNUR, Houimli destaca que la partida relativa a cobijo, energía y otros bienes no alimentarios, presupuestada en 4,4 millones de dólares, apenas ha recibido financiación este año, lo que afecta directamente a la distribución de materiales de cobijo, de productos como mantas o utensilios de cocina, así como al apoyo para cubrir necesidades energéticas básicas.

Pero también preocupa, añade, el impacto que el descenso en la financiación está teniendo en servicios comunitarios fundamentales, en particular "los incentivos que se dan a profesores, trabajadores sanitarios, trabajadores sociales y otro personal de primera línea que desempeñan un papel crítico a la hora de garantizar la continuidad de los servicios esenciales en los campamentos".

EL PRINCIPAL DESAFÍO, QUE LLEGUEN LOS FONDOS

Así las cosas, la responsable del PMA reconoce que el principal desafío actualmente es "garantizar financiación adecuada, constante y a largo plazo" teniendo en cuenta que "uno de cada tres niños presenta retraso en su crecimiento y casi el 70% de las mujeres padecen anemia".

Las agencias humanitarias también temen las consecuencias que pueda tener la inestabilidad en Oriente Próximo, en particular el aumento de los precios de los alimentos ocasionado por el cierre del estrecho de Ormuz y el consiguiente impacto en el coste de la canasta básica que suministra el PMA.

"Esto añade otra capa de incertidumbre", admite Rumonge, que precisa que aún se está evaluando el impacto final que pueda tener. Con todo, subraya que "la persistente brecha de financiación supone una grave amenaza" dado que hasta mayo el PMA solo había recibido el 11% de los 32 millones de dólares que necesitaba este año para atender a los refugiados saharauis.

"En el peor de los escenarios", señala la responsable del PMA, "la asistencia alimentaria podría verse suspendida, obligando a niños vulnerables y a sus madres en los campamentos, que ya viven en condiciones precarias, a irse a la cama con hambre".

SEGUIR AYUDANDO A LOS MÁS VULNERABLES

"Las olas de calor, las inundaciones, las tormentas de arena y la escasez de agua también suponen una presión adicional sobre la ya de por sí frágil infraestructura y servicios" en los campamentos, reconoce a su vez Houimli, incidiendo en que es "crítico" mantener el apoyo en sectores clave como alimentos, salud, educación, agua y cobijo, "particularmente para los más refugiados más vulnerables".

Tanto el PMA como ACNUR se esfuerzan para que esto no ocurra, intentando encontrar nuevas fuentes de financiación y priorizando su actividad en los más vulnerables. "Los esfuerzos se han centrado en diversificar la base de donantes, ampliando las asociaciones más allá de los donantes tradicionales, implicando también al sector privado, fundaciones, instituciones académicas y socios regionales", explica Houimli.

En el caso de España, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladan a Europa Press que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha canalizado ayuda humanitaria para los refugiados saharauis por valor de 52.237.315 euros entre 2020 y 2025 y "la intención es la de mantener un nivel de financiación similar" en 2026 al del año anterior.