Expertos en migración instan a España a "mejorar" su gestión fronteriza y a solicitar un "respaldo europeo claro"

Personas llegando hasta Ceuta este viernes 31 de julio - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM) ha instado a España a "mejorar" su capacidad de gestión fronteriza tras la crisis migratoria vivida en Ceuta en las últimas horas y a solicitar un "respaldo europeo claro" ante la situación de las ciudades autónomas.

"Ceuta y Melilla son territorio español y frontera exterior de la Unión Europea (UE) y su protección no puede considerarse una responsabilidad exclusivamente nacional", ha expresado el organismo a través de un comunicado.

"Ir cada país por libre facilita que terceros Estados exploten las divisiones europeas. Si se demostrara que un país utiliza deliberadamente los movimientos migratorios para presionar a un Estado miembro, la respuesta debería ser europea", han aseverado.

En dicho comunicado, el IEAM ha hecho una serie de recomendaciones que a su juicio debería adoptar el Gobierno español para hacer frente a la mayor crisis migratoria de su historia. Así, han expresado que una frontera ha de ser "jurídicamente garantista, pero también operativamente funcional".

Asimismo, han urgido al Ejecutivo a realizar una "investigación detallada de la secuencia de acontecimientos". "Hay que saber cuándo se detectaron las convocatorias, qué información compartieron España y Marruecos, qué decisiones se tomaron y en qué momento quedaron desbordados los dispositivos", han indicado.

MECANISMO PERMANENTE DE "ALERTA TEMPRANA"

Del mismo modo, desde el organismo independiente aseguran que España debe elaborar un mecanismo permanente de "alerta temprana" para Ceuta y Melilla. Ante posibles muestras de otra posible crisis, como concentraciones de jóvenes o cambios en los despliegues fronterizos "se deben activar automáticamente refuerzos y contactos políticos".

Desde IEAM han considerado de igual modo "imprescindible" invertir sobre el terreno. "La cooperación migratoria no puede consistir únicamente en financiar vehículos, cámaras, vallas y fuerzas de seguridad". De este modo han instado al Gobierno y a la UE a "invertir en medidas a largo plazo, empleo juvenil, educación, desarrollo territorial y movilidad legal en Marruecos y en otros países de origen y tránsito".

Por otro lado, han planteado la duda de qué hubiese ocurrido si "decenas de miles de personas hubieran procedido de países subsaharianos con los que España no dispone de mecanismos operativos de readmisión", expresando que la situación "habría sido mucho más difícil de gestionar" provocando una "saturación prolongada de Ceuta, Melilla y del sistema de acogida peninsular" que desembocaría en un "bloqueo de procedimientos que podrían durar meses o años".

"No basta con reforzar la frontera una vez que el movimiento ya se ha iniciado. La principal lección de Ceuta es que la anticipación resulta más eficaz, más segura y más humana que la gestión de una crisis consumada", han esgrimido.

Finalmente, el IEAM ha concluido que utilizar la "frustración" de miles de jóvenes como "instrumento político" pone en peligro su vida y los convierte en "medios de presión". "El respeto a la soberanía y a la integridad territorial de España es también una cuestión de soberanía e integridad territorial europea" ha finalizado el comunicado.