Expresidentes del Congreso piden más consensos para defender la democracia frente a los populismos

El Rey otorga la nueva Medalla del Congreso a los once presidentes de la Cámara de la democracia



MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Expresidentes del Congreso del PP y del PSOE han coincidido en reclamar este jueves más consensos y más esfuerzos por superar diferencias y frontareas para defender la democracia y hacer frente a los riesgos que a su juicio suponen los populismos.

El mensaje común ha trascendido del acto organizado por el Congreso para imponer a los once presidentes del Congreso de la democracia la nueva Medalla de la institución, creada el pasado marzo para distinguir a personas vinculadas con la Cámara o cuyos méritos resulten excepcionales desde el punto de vista del Parlamento.

El acto, celebrado en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, ha estado presidido por el rey Felipe VI, en presencia de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y con asistencia de diputados de los principales grupos de la cámara.

Los condecorados han sido, a título póstumo, Antonio Hernández Gil (presidente de las Cortes en la Legislatura Constituyente); Fernando Álvarez de Miranda (Legislatura Constituyente), Landelino Lavilla, de UCD (I Legislatura), y los socialistas Gregorio Peces-Barba (II Legislatura), Félix Pons (III, IV y V Legislaturas), y Manuel Marín (VIII Legislatura). Sus familiares han sido quienes han recogido la distinción.

Y personalmente lo han recibido los 'populares' Federico Trillo (VI Legislatura), Luisa Fernanda Rudi (VII Legislatura), Jesús Posada (X Legislatura) y Ana Pastor (XII Legislatura), así como los socialistas José Bono (IX Legislatura) y Patxi López (XI Legislatura).

LAS PALABRAS SON DE IDA Y VUELTA EN POLÍTICA

"En el Parlamento y en política los argumentos son siempre de ida y vuelta", ha señalado Trillo, recordando un consejo que le dio su antecesor, el socialista Félix Pons, y que se tornó cierto. A su juicio, "honrar el pasado sin banderías, sin mirar atrás con ira, dignifica el presente y también hace más digno el futuro", ha proclamado.

También ha comentado que la Mesa que él presidio, la primera que coincidió con un gobierno del PP, fue "un gobierno de concentración", que tuvo que hacer "de la necesidad virtud", así como que bajo su presidencia tuvieron lugar las primeras jornadas de Puertas Abiertas.

La que fue la primera mujer al frente del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, ha definido al Parlamento como "la columna vertebral del sistema democrático" y, ante el "ataque a la democracia representativa" que están protagonizando los "populismos", ha hecho un llamamiento a "todos" para esforzarse no sólo en "consolidarla" sino también en "mejorar su funcionamiento". "La democracia se gana pero hay que mantenerla", ha avisado, pidiendo velar por su "calidad" y por el buen "funcionamiento del Parlamento".

Según Bono, los personajes de la historia de España, al igual que los ciudadanos en la calle, piden a los políticos "caminar juntos" porque "se parecen mucho", aunque se esfuercen en lo contrario. "A medida que entro en la tarde de mi vida, cada vez creo menos y me gustan menos las fronteras", ha comentado. También se ha mostrado orgulloso de ser "de la casta de la libertad": "Hay otras castas mucho peores", ha deslizado.

Jesús Posada, del PP, ha recordado que tuvo el honor de presidir la proclamación de Felipe de Borbón como Rey de España, tras la abdicación de Juan Carlos I: "Día venturoso para la nación española --ha dicho--. Un honor enorme, una tremenda satisfacción que ha ido aumentando día a día ante este magnífico reinado".

LAS TEATRALIZACIONES DEL MEJOR BROADWAY

El socialista Patxi López, que presidió la institución tan sólo unos meses, durante el periodo que medió entre las elecciones generales de diciembre de 2015 y las de junio de 2016, ha rememorado su mandato como "breve pero intenso", con nuevos partidos en la Cámara y "teatralizaciones dignas del mejor Broadway".

También ha resaltado que en aquellos días "el reloj de la democracia no se ponía en marcha" porque nadie quería, al principio, presentarse a la investidura. "Esto no lo hemos resuelto, espero que no lo lamentemos", ha deslizado, antes de recalcar que "la democracia es una flor delicada que hay que cuidar y defender todos los días".

Para Ana Pastor, que aún sigue en la Mesa del Congreso como vicepresidenta de Batet, este proceso de desarrollo de cuarenta años de desarrollo de la Constitución "sigue dando continuidad a un proyecto de convivencia, de solidaridad, de bienestar y de progreso que suscribimos todos los españoles".

"La Carta Magna es la expresión fundacional de ese compromiso, renovado en todas las palabras y en todas las acciones que los poderes del Estado pronuncian y ejecutan cada día bajo el mandato de la soberanía nacional --ha proclamado--. Nunca podemos renunciar al empeño de superar los intereses y las visiones parciales y de hacer siempre de este Congreso un foro en el que, con respeto al pluralismo y a la diversidad de opiniones, se busquen y se procuren los grandes consensos que beneficiarán a toda la sociedad".

Al acto han asistido también las presidentas del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, y del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, así como el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo.

La ceremonia ha estado salpicada de las piezas interpretadas por un cuarteto de cuerda de la Orquesta Nacional: un adagio de la onata Romántica de María de Pablos y un Allegro con brío (primer movimiento) de la obra Vistes al mar, de Eduard Toldrà.