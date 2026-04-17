Un exsocio de la empresa investigada en el 'caso Plus Ultra' dice que solo cobraba por preparar informes

Archivo - Fachada del Palacio del Senado, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sergio Sánchez, exaccionista de la empresa Análisis Relevante S.L. investigada en el 'caso Plus Ultra', ha asegurado este viernes desde la 'comisión Koldo' del Senado, que "nunca" tuvo ningún cargo en esta compañía, aunque ha reconocido que tuvo un 25 por ciento del accionariado y solo cobró por la redacción y preparación de informes hasta un total de 18.000 euros brutos.

Así se ha pronunciado Sergio Sánchez al inicio de su comparecencia en esta comisión de investigación del Senado, donde ha leído su exposición inicial y ha descartado contestar preguntas de sus señorías para "evitar" que sus palabras puedan ser interpretadas en el debate político, algo que ha sido reprendido por la Presidencia del PP.

En cualquier caso, Sergio Sánchez ha defendido que acude al Senado como un "ciudadano particular" y sin representar a ninguna empresa.

Según ha detallado, conoció a Julio Martínez (amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero), administrador único de Análisis Relevante S.L., en noviembre de 2019 y le comunicó su intención de crear una empresa de consultoría estratégica y asuntos públicos en la que le invitó a participar como socio.

Desde la formación de la compañía hasta su disolución, Julio Martínez "asumió plenos poderes" y Sergio Sánchez poseía un 25% del accionariado, una participación por la que desembolsó 1.000 euros, que acabó perdiendo junto con su participación accionarial después de que hace un mes se realizara una operación de reducción y ampliación de capital.

En los cinco años de su relación con Análisis Relevante, redactó y preparó para su difusión, "de forma ocasional", informes de fuentes abiertas que la agencia encargada de su maquetación, What the Fab, pedía anteriormente

Eso sí, ha sostenido que "en ningún momento" se le informó de la existencia de ningún cliente y "se descartó desde el principio" que pudieran ser clientes las empresas para las que trabajó durante esos años.

"Quiero acalarar que mi colaboración con Análisis Relevante es anterior a mi reincorporación a Telefónica en 2025", ha aclarado Sergio Sánchez.