Exteriores asegura que hubo contactos de Albares y su 'número 2' con el PP por el Tratado de Amistad con Francia

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha negado que no se hayan mantenido contactos con el PP en relación con el Tratado de Amistad con Francia, que el Senado rechazó este martes gracias a la mayoría de los 'populares', asegurando que el propio ministro, José Manuel Albares, contactó con responsables del partido.

"Es falso que el Gobierno no haya contactado al PP para el Tratado de Amistad con Francia", ha asegurado fuentes de Exteriores, después de que desde el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo se haya denunciado que no hubo contactos por parte del Gobierno en relación con esta cuestión.

Así, las fuentes han puntualizado que Albares llamó a los portavoces de Exteriores del PP en el Congreso y en el Senado, Carlos Floriano y José Antonio Monago, así como al asesor diplomático de Feijóo, Ildefonso Castro.

Además, han añadido, el secretario de Estado de Exteriores, Diego Martínez Belío, también "los contactó", se reunió con Floriano y habló con Castro.

"A todos ellos se les entregó documentación sobre el Tratado y se les aclararon todos los aspectos que solicitaron", ha precisado las fuentes, esgrimiendo que es "falso" que no se les informara, como han sostenido fuentes 'populares'.

El Senado tumbó el martes el Tratado de Amistad con Francia, haciendo valer el PP su mayoría absoluta, pese a que el Tribunal Constitucional dio por bueno el texto la semana pasada y avaló el acuerdo interpretativo alcanzado por ambos gobiernos en cuanto a la participación de un ministro francés en una reunión de ministros españoles.

El artículo 2.4 del tratado, suscrito en enero de 2023 durante la cumbre de Barcelona, estipulaba que un ministro francés podría participar en el Consejo de Ministros con cierta periodicidad y también a la inversa podría hacerlo un ministro español.

En el PP interpretan que esa disposición es contraria a la Constitución, lo que llevó a su rechazo en mayo de 2025 en el Congreso. Para solventar este escollo, ambos gobiernos acordaron en abril que la participación no sería en el Consejo de Ministros per sé sino en una reunión en los márgenes del mismo.

Sin embargo, los 'populares' no dieron por bueno el acuerdo y desde el Senado remitieron un recurso al Constitucional, que se pronunció favorablemente al texto. El 'no' de la Cámara Alta impide la ratificación del texto, que al tratarse de un acuerdo internacional requiere el visto bueno de ambas cámaras.