Exteriores condena "tajantemente" que Israel impida a los libaneses volver a sus hogares y exige proteger a la población

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares , durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha condenado "tajantemente" el anuncio de las autoridades israelíes que prohíbe regresar a sus hogares a los ciudadanos libaneses desplazados y ha exigido la "protección" de la población civil en Líbano tras la escalada bélica en Oriente Próximo.

"Esto se suma a la orden ilegal y desproporcionada de evacuación de la población civil al sur del río Zahrani", ha afirmado en un comunicado, recogido por Europa Press. El departamento dirigido por José Manuel Albares destaca que la situación en Líbano es "extremadamente preocupante", reclama "respeto" al derecho internacional humanitaria y hace un "llamamiento a la contención".

También ha rechazado los ataques que ha sufrido el contingente FINUL y las agresiones de Hezbolá contra Israel. El Ministerio ha resaltado su "firme compromiso" con la estabilidad regional" y la "protección de los civiles".

En esta línea, Exteriores ha asegurado que sigue trabajando junto a sus "socios internacionales" para lograr una desescalada de la violencia que desemboque en una "solución pacífica y duradera" según la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.