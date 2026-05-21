Exteriores destina 800.000 euros a fundaciones de partidos políticos para la "promoción global de la democracia"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores destinará 800.000 euros para ayudar a las fundaciones de partidos políticos con representación en el Congreso para sus proyectos de "promoción global de la democracia" acorde con los objetivos de la Agenda 2030 en materia de igualdad de género, reducción de las desigualdades y paz justicia e instituciones sólidas.

Según ha publicado la cartera liderada por José Manuel Albares en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves, las asociaciones dependientes de partidos políticos podrán solicitar esta ayuda a partir de mañana y durante los siguientes 20 días.

La cuantía máxima que se concederá será de 500.000 euros por fundación, para financiar actividades vinculadas con la participación e igualdad de las mujeres, la igualdad de oportunidades e igualdad social y que conlleven un impulso al modelo del Estado de Derecho, en los países prioritarios en el Plan Director de Cooperación Española. Estos son los de América Latina y el Caribe, el Norte de África, Oriente Próximo y África Subsahariana.

Las propuestas deben enmarcarse en actividades cuyo objetivo sea impulsar la Agenda 2030 y la promoción de sistemas democráticos entre las que se contemplan las conferencias, encuentros o publicaciones.

Las conferencias, seminarios, talleres o demás eventos similares, así como para los encuentros, jornadas de análisis o debates podrán optar a la subvención siempre que se celebren, o bien en países "definidos como prioritarios por el Plan Director", o bien con representantes --ponentes, conferenciantes o panelistas-- que procedan de uno de esos países.

Asimismo, en el caso de las publicaciones y materiales audiovisuales sobre la cooperación para el desarrollo sostenible, los trabajos tendrán que incluir un plan de difusión en alguno, o varios, países definidos como prioritarios en el Plan Director.

Dicho esto, las actividades que no estén directamente vinculada con los objetivos especificados anteriormente "quedarán excluidos" del proceso de valoración y selección.

Este procedimiento comienza con una valoración técnica y tendrá en cuenta la representación parlamentaria que tenga el partido político del que depende la asociación solicitante, pues el resultado de la valoración técnica se multiplicará por el número de escaños del grupo parlamentario del que dependa el proyecto.