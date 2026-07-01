Exteriores eleva a 26 los españoles fallecidos y 150 los desaparecidos por los terremotos en Venezuela

VENEZUELA, CARACAS - JUNE 29, 2026: First responders clear debris after the June 24 earthquakes,Image: 1113532610, License: Rights-managed, Restrictions: * Switzerland And Russia Rights Out *, Model Release: no , Credit line: Iris Estrada / Zuma Press /- Iris Estrada / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha elevado a 26 los españoles fallecidos y 150 los desaparecidos por los terremotos en Venezuela, además de que son 11 los compatriotas que se encuentran bajo los escombros.

Así lo ha comunicado el jefe de la diplomacia española en el último balance de cifras oficiales que ha realizado ante los medios tras despedir al equipo médico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que parte a Venezuela para atender las necesidades sanitarias urgentes por los potentes seísmos de la semana pasada.

El ministro también ha señalado que este miércoles va a aterrizar un nuevo vuelo de repatriación en Madrid procedente de Venezuela "trasladando a 130 pasajeros", de los cuales 92 son españoles, pero también hay ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades europeas con las que el Gobierno español está colaborando.

Albares ha hecho hincapié en que todos los teléfonos de emergencia, tanto en la Embajada como el Consulado de España y, además de los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, siguen "abiertos y operativos desde el primer momento" y continuarán "tanto tiempo como sea necesario para asistir a los españoles".

El ministro también ha querido insistir en que si algún familiar o conocido tiene constancia de que hay algún español en Venezuela "que todavía no se haya puesto en contacto", que lo comuniquen al Ministerio "para poderles localizar".

MÁS AYUDA PARA VENEZUELA

El jefe de la diplomacia española ha resaltado la ayuda humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y del hospital de campaña 'Start', que se va a desplegar en Venezuela. En concreto, el equipo que viaja al país latinoamericano lo componen, según ha detallado, "90 personas en dos rotaciones distintas", que "van a poder ofrecer al pueblo hermano de Venezuela todo tipo de asistencia".

Además, ha anunciado que el Gobierno de España va a realizar una nueva contribución de apoyo a Venezuela de 300.000 euros "para trasladar material de refugio que, en estos momentos, es "muy necesario para las personas que han perdido sus casas".

Las autoridades de Venezuela precisaron que son 1.943 las víctimas mortales, 10.571 las personas heridas y 15.866 las familias damnificadas por el doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que registró el pasado miércoles el centro de la costa venezolana y sus posteriores réplicas.