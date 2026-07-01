La Comunidad envía a Venezuela a siete sanitarios del Summa 112 para ayudar en las urgencias tras los terremotos

VENEZUELA, CARACAS - JUNE 29, 2026: First responders clear debris after the June 24 earthquakes,Image: 1113532610, License: Rights-managed, Restrictions: * Switzerland And Russia Rights Out *, Model Release: no , Credit line: Iris Estrada / Zuma Press / - Iris Estrada / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha informado de que siete sanitarios del Servicio de Urgencias Médicas (Summa 112) partirán este mismo miércoles hacia Venezuela para colaborar en las urgencias de salud tras los fuertes terremotos de la semana pasada que ya dejan más de 1.900 muertos y 10.500 heridos.

El equipo está compuesto por dos médicos, dos enfermeras y tres Técnicos de Emergencias Sanitarias (TES), que se sumarán a otros profesionales de distintas comunidades autónomas como parte del equipo START de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El despliegue se hace teniendo en cuenta las diferentes áreas de especialización sanitaria de cada Comunidad Autónoma. En el caso de la Comunidad de Madrid se trata de un médico de emergencias, una pediatra, dos enfermeras de urgencia y los citados TES, que participan por su función logística asistencial.

Junto al resto de compañeros desplazados a la zona, estos sanitarios van a desplegar sobre el terreno una infraestructura asistencial equivalente a un centro de Atención Primaria, donde se atenderán urgencias y cuestiones de salud de la población afectada por los seísmos, según ha informado la Comunidad de Madrid.

Estos siete profesionales se unirán a los seis que ya están trabajando desde el viernes en Venezuela como Equipo de Intervención Sanitaria (EIS) del Equipo de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM).

A diferencia de estos, que realizan tareas de rescate y primera intervención, los voluntarios que se incorporan al START conforman equipos de segunda intervención, cuya misión es "paliar las deficiencias de infraestructuras y atención sanitaria que existe en el país como consecuencia de la catástrofe".

La Comunidad de Madrid calcula que el tiempo de actuación en la zona será aproximadamente de un mes, por lo que los voluntarios viajan con todo el material necesario para trabajar con autonomía durante ese plazo. De hecho, está previsto que el 12 de julio, antes del regreso de esta primera dotación, salga una segunda a Venezuela.

Las autoridades de Venezuela han precisado que son ya 1.943 las víctimas mortales, 10.571 las personas heridas y 15.866 las familias damnificadas por el doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que se produjo el pasado miércoles en el centro de las costa venezolana y sus posteriores réplicas.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha elevado a 26 los españoles fallecidos y 150 los desaparecidos tras los seismos. Además, el último balance de cifras oficiales habla de once los compatriotas que se encuentran actualmente bajo los escombros.