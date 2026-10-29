Exteriores informa de 42 extranjeros afectados en el accidente ferroviario de Urda, entre los que hay un fallecido

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea ha informado de que hay al menos 42 ciudadanos extranjeros de siete nacionalidades distintas afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), de los que uno ha fallecido que sería de nacionalidad argentina, según ha concretado la Cancillería andina.

Según confirma la cartera que dirige José Manuel Albares, hay también diez personas extranjeras que habrían resultado ilesas, siete heridos, y 24 en situación desconocida por el momento y de los que Exteriores ya ha pedido información. Fuentes de Exteriores detallan que el Ministerio está en comunicación permanente con las embajadas afectadas.

Por su parte, la Cancillería argentina ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino, otro que continúa en "paradero desconocido" y otros que resultaron heridos. Ante la situación, la embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España están brindando asistencia y mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados.

PASAJEROS SURCOREANOS Y JAPONESES

Asimismo, los gobiernos de Japón y Corea del Sur han activado medidas de seguimiento y asistencia a sus ciudadanos afectados por el accidente. El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha confirmado que entre los pasajeros había ciudadanos de Corea del Sur que resultaron heridos.

La Embajada surcoreana en España ha enviado a un cónsul al lugar del siniestro para evaluar la situación de sus nacionales y prestar asistencia consular, incluido el apoyo para su atención médica y traslado.

Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha informado de que el Gobierno español le ha comunicado que dos ciudadanos nipones figuran en la lista de pasajeros de los trenes accidentados, sin especificar su estado. Las autoridades japonesas trabajan para confirmar su situación y han asegurado que mantienen su compromiso con la protección de sus nacionales.

TRES ITALIANOS DESAPARECIDOS Y UN MEJICANO

También las autoridades italianas han señalado que tres nacionales figuran como desaparecidas de un total de nueve nacionales italianos que viajaban a bordo de los trenes y que son residentes en España. Un total de cinco han resultado ilesos y se encuentran en buen estado, mientras que otro está herido y se encuentra ingresado en un hospital.

Del mismo modo, la embajada filipina ha informado de que hay un nacional herido de carácter leve que fue trasladado este miércoles al hospital. Asimismo, el Gobierno de México ha confirmado este jueves que al menos un ciudadano mexicano se encuentra desaparecido y otros siete han resultado heridos de carácter leve.