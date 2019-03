Exteriores retira de sus correos de difusión pública el logo conmemorativo del exilio republicano

Publicado 04/03/2019 16:10:59 CET

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los correos de difusión pública de la Oficina de Información Diplomática (OID), dependiente del Ministerio de Exteriores, han dejado de incorporar, desde este lunes a mediodía, el logotipo destinado a conmemorar el 80 aniversario del exilio republicano.

El logo, que sí aparecía en los correos enviados desde el pasado viernes y hasta este lunes por la mañana, ha desaparecido después de que el ministro, Josep Borrell, afirmase el domingo por la noche que la imagen se usaría para lo que tenga que ver con esta conmemoración. Borrell también opinó que este asunto es "un tema sin importancia que se está exorbitando interesadamente".

Según el diario 'ABC', el pasado viernes el Ministerio dio la orden de insertar ese logotipo en los pies de firma de los correos electrónicos y 24 horas después rectificó, después de que el diario recogiese testimonios que hablaban de "politización" y criticaban el uso de colores que no son los de la bandera nacional.

No obstante, Borrell dijo que su Departamento no ha "rectificado", sino que simplemente ha dicho que no es necesario usar el logo para todas las comunicaciones internas del Ministerio.

El ministro justificó que, cada vez que el Gobierno produce un logo oficial, igual que se ha hecho con el de los 40 años de la Constitución o con los de las presidencias de la UE, el Ministerio de Exteriores tiene la función de divulgarlo. Así, señaló que el logo se usará en las comunicaciones relacionadas con los actos para los que está pensado.

Además, opinó que con este asunto se está intentando "sacar las cosas de quicio" y ha dicho que habiendo "tantos problemas en este mundo" a él le irrita que se planteen "problemas que no existen o que son menos de lo que se dice que son".

Por su parte, el director de gabinete del ministro, Camilo Villarino, ha escrito una carta al diario 'ABC' dejar claro "con rotundidad" que él no hizo ninguna gestión, ni por escrito ni de palabra, para "recabar de altos cargos del Ministerio argumentos para defender o justificar" el uso del logotipo.

El diario publica también este lunes un artículo de dos embajadores, ya jubilados --José Antonio de Yturriaga y Melitón Cardona-- que siguen considerando una anomalía que el Ejecutivo use un logo republicano en sus actividades oficiales y creen necesaria una rectificación completa.