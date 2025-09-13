FAES celebrará la próxima semana un foro sobre Europa y la relación transatlántica con intervenciones de Aznar y Feijóo

Archivo - El expresidente del Gobierno José María Aznar durante la presentación del ensayo 'Ramón Menéndez Pidal: El último liberal unitario', escrito por Jon Juaristi, en el Senado, a 3 de junio de 2024, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación FAES celebrará del 17 al 19 de septiembre un foro sobre Europa y la relación transatlántica con las intervenciones de figuras como el expresidente del Gobierno y presidente de la fundación, José María Aznar, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

La entidad ha detallado en un comunicado que estas jornadas, que se llevarán a cabo en el madrileño Espacio Bertelsmann bajo el título 'Europa y el futuro del vínculo atlántico', servirán como punto de encuentro de expertos nacionales e internacionales para analizar los principales retos estratégicos, económicos y políticos que afrontan España, Europa y la relación transatlántica.

De este modo, el campus abordará durante tres días temas como la autonomía estratégica europea, la seguridad y defensa en un mundo multipolar, la coyuntura económica española, la fiscalidad medioambiental o los nuevos equilibrios parlamentarios en la Unión Europea tras las elecciones europeas celebradas en julio de 2024.

El acto de inauguración será llevado a cabo por Aznar y el escritor y periodista del The Wall Street Journal, Tunku Varadarajan, en tanto que la clausura correrá a cargo del propio Aznar y Núñez Feijóo.

Entre medias, se sucederán las ponencias del vicepresidente del Parlamento Europeo y dirigente del PP, Esteban González Pons; la exministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio; el director de FAES y eurodiputado, Javier Zarzalejos; el vicesecretario general de Hacienda, Vivienda e infraestructuras del PP, Juan Bravo; y el politólogo, Ignacio Torreblanca, entre otros.

También acudirán a la cita representantes del ámbito empresarial y económico, como Gregorio Izquierdo y Pedro Guerrero Meseguer, junto a expertos de Repsol, Iberdrola, PwC y EY.

La fundación aprovechará el campus para presentar el informe 'Economía española: una visión reciente (y de futuro)'.