FAES critica que el Gobierno es "incapaz" de responder a la crisis de Ceuta y le acusa de no reforzar la frontera

Decenas de migrantes celebran haber traspasado la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) ha cargado contra el Gobierno al que ve "incapaz" de gestionar la crisis migratoria en Ceuta y le acusa también de no haber previsto el "efecto llamada" que supuso la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que prohíbe las devoluciones en caliente, con un refuerzo de los dispositivos de control en la frontera con Marruecos.

En un comunicado, la fundación que dirige el expresidente José María Aznar califica de "intolerable" la situación que padece Ceuta tras la entrada masiva de migrantes, un "hecho inconcebible si no estuviera teniendo lugar con la connivencia y ante la pasividad culpable de las autoridades marroquíes".

FAES respalda las peticiones que ha efectuado el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, y subraya que "más allá de precisiones jurídicas" Ceuta atraviesa una "emergencia nacional que hace necesaria la presencia del Ejército".

"Cosa distinta es saber de qué medios se dotará a las unidades que formen parte de un despliegue recién anunciado y cuáles serán sus reglas de procedimiento, actuando bajo la dirección política de un Gobierno que ha dado sobradas muestras de manejar la política de seguridad y defensa sin esa familiaridad con la que blande pancartas y fabrica propaganda barata", ha alertado.

"POLÍTICA SERVIL" ANTE RABAT "TRUFADA DE CONCESIONES"

FAES denuncia que el principal problema ante esta crisis es la "actitud claudicante" del Gobierno, al diagnosticar que con el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla "han sido literalmente abandonadas", sometidas a la "asfixia comercial marroquí" y a una "política servil hacia Rabat", "trufada de concesiones inconfesables".

Insiste en que el Gobierno ha protagonizado el "más rotundo fracaso" en el primer test importante del Pacto Europeo de Migración y Asilo europeo y sostiene que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska y la ministra del ramo. Elma Saiz, "no pueden permanecer un minuto más en el cargo después de haber cosechado un ridículo de tamaño continental".

FAES ahonda que no se trata de la primera crisis migratoria, evocando a la que tuvo lugar en 2021, y considera que el Gobierno debía haber previsto el "efecto llamada" que iba a tener la resolución del Supremo sobre las devoluciones en 'caliente', que ha disparado los intentos de cruzar a nado la frontera con Ceuta.

"La sentencia interpreta que no es aplicable a los llegados a nado el régimen especial previsto para devolver en caliente a los extranjeros que consuman una entrada ilegal en territorio nacional", destaca la fundación para añadir que un Gobierno "diligente" habría instalado barreras a partir de los espigones fronterizos, para poder seguir ejecutando así las devoluciones especiales permitidas por la ley cuando los llegados a nado superan elementos de contención.

"España tiene pendiente dotarse de una verdadera política en esta materia, con un control estricto de los flujos migratorios, una estrategia efectiva de cooperación con los países de origen, y un proyecto de integración realista. Nada de esto, a la luz de su trayectoria, está al alcance de un Gobierno incapaz de lidiar con la realidad porque necesita deformarla para pervivir", ha zanjado.