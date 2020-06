FAES denuncia el "descaro" de Sánchez al "hacer invisibles" a casi 16.000 muertos y culpar a las CCAA

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) ha denunciado este lunes la "falta de transparencia" en el recuento de los fallecidos por coronavirus y el "descaro" del Gobierno de Pedro Sánchez al "hacer invisibles" a esos miles de muertos más, que cifra en "hasta casi 16.000". Además, ha criticado que recurra a la "habitual culpabilización" de las comunidades autónomas para "eludir sus responsabilidades".

La fundación que dirige el expresidente José María Aznar considera que desde que la CNN señaló que Pedro Sánchez "se había inventado un supuesto informe de la universidad Johns Hopkins para jactarse de las muchas pruebas de Covid que se estaban haciendo en España", el Gobierno "está dejando un rastro de descrédito que no ha dejado de hacerse más evidente".

Así, subraya la reacción del Financial Times explicando que no recogería los datos oficiales de fallecimientos ofrecidos por el Gobierno "por su falta de credibilidad". Pero al mismo tiempo, añade, Sánchez se felicitaba la pasada semana desde la tribuna del Congreso porque el lunes y el martes no se había producido ningún fallecido por coronavirus en España.

ALUDE A 16.000 FALLECIMIENTOS MÁS

FAES indica que el Gobierno solo contabilizaba víctimas del coronavirus acreditados por prueba PCR y añade que eso puede dejar fuera a miles de fallecidos, "hasta casi 16.000, que representan el exceso de muertes sobre los datos de referencia en los meses de la pandemia para los que el Gobierno no tiene explicación". De esta forma, la fundación sumará esos 16.000 a los poco más de 27.000 que ofrece el Gobierno en su recuento.

"La contumacia en el error, la falta de transparencia y el descaro en hacer invisibles a miles de muertos se unen a la habitual culpabilización de las comunidades autónomas con la que el 'mando único' busca eludir sus responsabilidades", señala en una anotación colgada en su web bajo el título 'Cuentas y cuentos'.

A su entender, exige una explicación el hecho de que se hayan producido "16.000 fallecimientos para los que las autoridades sanitarias no encuentran causa mientras se niegan atribuirlos al Covid en la cuantía que corresponda".

FAES recalca que si esos miles de fallecidos no son víctimas del Covid-19, "entonces en vez de un gravísimo problema de salud pública", habría dos, "el virus y lo que pudiera haber causado semejante mortalidad tan por encima de las cifras de fallecimientos habituales en estos meses, lo cual es simplemente absurdo".