FAES reprocha a Sánchez que ahora apele al derecho internacional mientras "callaba" cuando Irán masacraba a su población

La fundación FAES ha recriminado este lunes a quienes "ahora invocan el derecho internacional" ante la ofensiva de EEUU e Israel en Irán "pero callaban como tumbas estos últimos meses mientras el régimen masacraba población civil inocente", en alusión al Gobierno de Pedro Sánchez.

Así se ha pronunciado la fundación que dirige el expresidente José María Aznar en un análisis recogido por Europa Press, después de que Sánchez haya afirmado que "todos" rechazan el régimen de los ayatatolás pero haya subrayado que eso no legitima para hacer acciones que vulneran la legalidad internacional

"La caída de la teocracia terrorista de los ayatolás sería una buena noticia para el mundo. Aunque discrepen quienes han guardado el más espeso y cómplice de los silencios mientras el régimen, durante años, asesinaba mujeres, ahorcaba homosexuales o financiaba atentados en Europa, España incluida", asegura FAES.

UN GIRO EN LA POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS

En su análisis, titulado 'Irán: entre la esperanza y la incertidumbre', la fundación de Aznar explica que "durante décadas, la política occidental ha fracasado sistemáticamente en frenar la amenaza iraní", desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979.

Pero "la ofensiva del pasado fin de semana confirma un nuevo giro en la posición norteamericana", señala FAES. "Trump parece haber descubierto lo que muchos de sus colaboradores y los israelíes sabían desde hace tiempo: Jamenei no era alguien con quien hubiera posibilidades reales de firmar un acuerdo", asevera.

La fundación señala que para el líder de los ayatolás "renunciar al programa nuclear hubiera sido "tanto como reconocer un sacrificio baldío prolongado durante cuarenta años". A su juicio, "para un fanático al frente de una teocracia criminal" es "lo más parecido a un suicidio político".