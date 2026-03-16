FAES señala que las bazas negociadoras de Vox "han mermado" tras CyL y avisa que el electorado sanciona los bloqueos

El expresidente del Gobierno José María Aznar junto al presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante un coloquio celebrado en Burgos - PP

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fundación FAES, que dirige el expresidente del Gobierno José María Aznar, ha señalado que las "bazas negociadoras" de Vox "han mermado" tras los resultados de las elecciones en Castilla y León, donde el partido de Santiago Abascal ha subido sus votos pero sin alcanzar el 20 por ciento. A la vez, ha avisado de que el electorado sanciona los bloqueos ante un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está "agravando su amenaza a los intereses nacionales".

En un apunte titulado 'Con claridad castellana', la fundación ha valorado la victoria del PP de Alfonso Fernández Mañueco en los comicios del 15 de marzo, donde ha logrado 33 procuradores y cuatro puntos más que hace cuatro años. A juicio de FAES, el electorado de esta comunidad "se ha pronunciado con claridad por mucho que algunos vengan ahora a enturbiar un mensaje transparente".

En este contexto, ha recordado que el PP acumula ya "tres victorias consecutivas en un ciclo que confirma su tendencia al alza en toda España" tras Aragón y Extremadura, y, en el caso de Castilla y León, ha superado al PSOE en cinco puntos y dobla a Vox.

A este respecto, la fundación de Aznar cree que es "un índice elocuente del éxito de Fernández Mañueco" haber añadido "más de cuatro puntos porcentuales a los resultados de 2022" después de "un periodo tan largo de gobierno". Así, ha reprochado una "demagogia confluyente" provocada por el PSOE y Vox que está "a pleno rendimiento", tras haber utilizado en campaña la "criminalización de los incendios" el 'no a la guerra' o el rechazo a Mercosur.

Sobre los resultados del PSOE, que han mejorado dos procuradores más, hasta llegar a 30, FAES opina que la ley electoral permite a los socialistas "maquillar su derrota", pero ha advertido que no se debería hacer olvidar "que no han mejorado ni en un punto su porcentaje de voto respecto a 2022 y que el aumento de la participación ha tenido para ellos muy escaso rendimiento". "No son el partido que más se parece a Castilla y León", ha zanjado.

FAES ha atribuido también esa mejoría del PSOE al "efecto del pseudo-pacifismo sanchista: absorber voto de extrema izquierda para sobrevivir a costa de unos socios encantados de asistir a su propia destrucción" e "incluso lo celebran mandando" a la vicepresidenta Yolanda Díaz a la gala de los Oscar, ha ironizado.

VOX, PENALIZADO

En cuanto a los resultados de Vox, FAES ha subrayado que le han penalizado "su inestabilidad orgánica y la que pretende inducir en los territorios donde negocia en clave partidista, con la indisimulada pretensión del 'sorpasso' --al PP-- a medio plazo".

"Hoy se está bastante más lejos de esa expectativa quimérica y las bazas negociadoras de Vox, en los territorios donde las urnas le ponen en situación de jugarlas, no han crecido, han mermado", ha indicado la fundación, que también ha hecho mención a que el electorado "sanciona" si se le pide un voto para después "malbaratarlo".

"Con Sánchez agravando su amenaza a los intereses nacionales, resulta una irresponsabilidad temeraria sumarse al bloqueo de sus contrapesos institucionales", han concluido desde FAES.