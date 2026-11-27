El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña del Partido Popular, en el Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower, a 27 de noviembre de 2026, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya - David Zorrakino - Europa Press

Defiende la campaña "valiente" del alcalde de Badalona porque "se ha batido el cobre contra todos"

BARCELONA/MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, de "comprar edificios ocupados ilegalmente" y "dejar a los okupas dentro" cuando era alcaldesa de Barcelona. Sin embargo, ha prometido que si gobierna el PP se echará a los okupas en 48 horas y que es una tarea de la que se encargará su candidato, Xavier García Albiol.

En un mitin en L'Hospitalet (Barcelona), --ante 1.500 personas, según fuentes del partido--, Feijóo ha recriminado a la candidata de Frente Amplio que en el debate a cuatro que se celebró anoche aludiera a un descenso de la delincuencia. "La señora Colau dijo que habían bajado la delincuencia en las calles. ¿Pero en qué calle vive esta señora?", se ha preguntado.

Además, ha recriminado a Colau que presumiera de haber hecho "una excelente política de vivienda en Barcelona". "Lo que no me dio tiempo de decirle es que el PSC y los señores de Sumar o Restar o Frente Amplio o Frente Pequeño lo que han hecho en Barcelona es coger el dinero de los catalanes, comprar edificios ocupados ilegalmente y dejar a los okupas dentro con los impuestos de los catalanes. Eso no me dio tiempo de decirlo", ha asegurado.

PIDE EL VOTO PARA "SACAR A LOS MULTIRREINCIDENTES DE LAS CALLES"

En este punto, Feijóo ha señalado que pide el voto para el PP con el objetivo de poder "echar a los okupas" en 48 horas. "Sí, te vas a encargar Xavi, a las 48 horas, de entrar de forma ilegal", ha dicho al candidato del PP al Congreso por Barcelona y alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que le ha acompañado en el mitin.

Además, el líder del PP ha asegurado que el PP pide en voto en las elecciones generales de este domingo para "sacar a los multirreincidentes de las calles" y para que el servicio de Rodalies "funcione bien".

El candidato del Partido Popular ha asegurado que él también pide apoyo a su formación para "darle a Cataluña un Gobierno que cumpla y que rinda cuentas de la inversión ejecutada" en esta comunidad. "Pido el voto para que Cataluña también vuelva a funcionar. Yo pido el voto para que España sea creíble y respetada en el mundo", ha enfatizado.

"TENEMOS CANDIDATOS CON ESTATURA"

Feijóo ha asegurado que han hecho "un buen trabajo" en campaña y ha resaltado que en el PP cuentan con "enormes candidatos". "Candidatos altos. Candidatos pesados. Candidatos de una estatura que no hay más que ver", ha dicho, refiriéndose a Albiol.

El líder del PP ha subrayado que Albiol ha sido el "candidato de Cataluña". "Yo quiero que seas pesado defendiendo los intereses de Cataluña. Quiero que le digas a los independentistas que ellos no defienden los intereses de Cataluña, que ellos defienden los intereses de su partido", ha añadido.

Feijóo ha indicado que el PP defiende los intereses de todos los ciudadanos, "piensen lo que piensen, voten a quien voten y sientan lo que sientan". "Eso es lo que ofrecemos a los catalanes", ha dicho, para asegurar que Albiol ha sido "valiente" y se se ha "batido el cobre contra todos y contra todo".

Por eso, le ha dado las gracias por su "voz fuerte en Cataluña" que, según ha dicho, "se va a oír en toda España". "Gracias también por atraer tanta gente al proyecto del Partido Popular", ha dicho, para pedir al PP de Girona y de Lleida que deben lograr un diputado en sus provincias en las elecciones del domingo.

Feijóo, que arrancó la campaña electoral en Badalona hace 15 días, ha dicho que estaba "muy contento" de regresar a Cataluña y ha subrayado que es "la comunidad en la que más he estado en los últimos cuatro años" desde que es presidente del Partido Popular.