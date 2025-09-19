Feijóo acusa a Sánchez de buscar el "conflicto sin límites": "La violencia es el último recurso de un incompetente"

El presidente del PP, ALberto Núñez Feijóo, durante la clausura del Campus FAES, a 19 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de buscar el "conflicto sin límites" e intentar "cronificar" la "conflictividad" con el objetivo de que los españoles se "olviden" de "su corrupción, sus mentiras y su incompetencia". Tras asegurar que "la violencia es el último recurso de un incompetente", ha avisado que el PP no se va a "callar" ante lo que está pasando.

"Quien carece de ideas, quien está hasta el cuello de corrupción, quien ya se sabe sin el aval de la mayoría de la sociedad, necesita conflictividad y necesita cronificarla. El Gobierno a la desesperada ya no tiene más a lo que agarrarse para generar la máxima tensión posible", ha dicho, para subrayar que Sánchez busca ese "conflicto sin límites porque sabe que España apuesta por el cambio".

Así se ha pronunciado en la clausura del Campus FAES 2025 junto al expresidente del Gobierno José Maria Aznar, en el que previamente ha intervenido también el director de la fundación y eurodiputado, Javier Zarzalejos. Al acto han asistido varios miembros del comité de dirección del PP como Ester Muñoz, Esteban González Pons o Juan Bravo, así como la exministra María Dolores de Cospedal.

AVISA QUE EL PP NO SE VA A "CALLAR"

Feijóo ha afirmado que el "guión" que sigue Sánchez llamando a la "tensión" y a la "división" de la sociedad no es "original", recordando las declaraciones en el pasado del expresidente catalán Joaquim Torra con su 'Apreteu' o del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero reconociendo que les convenía "la tensión". "La violencia es el último recurso de un incompetente. Pues bien, me temo que lo que vive hoy España confirma esta sentencia", ha aseverado.

El líder del PP ha señalado que se trata de "mantener a toda consta la conflictividad". "Es su único combustible y para ello aprovechan cualquier circunstancia, y digo cualquiera", ha indicado, para dejar claro que el PP no se va a "callar" aunque es llamen "fachas" o "escorados" porque "nada de lo que está pasando en España es normal" y el PP va a decirlo "con toda claridad y con toda intensidad".

Tras asegurar que España necesita "un Gobierno, un liderazgo y un proyecto", el líder de PP ha asegurado que su compromiso es que "España no se quede atrapada en la pelea de unos contra otros" porque "no está condenada al enfrentamiento, ni tampoco a la decadencia".

"Allá quienes se quieran dedicar únicamente a jalear los líos. Allá quienes carezcan de soluciones. Yo no me pienso achantar ante el Gobierno que tenemos, pero también cumpliré mi deber de decirle a todos los españoles que este país tiene condiciones suficientes para no dejarse arrastrar", ha manifestado, para añadir que Sánchez no tiene derecho a "llenar España de muros".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))