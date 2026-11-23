El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios en el muelle de La Restinga, a 20 de noviembre de 2026, en El Hierro. - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de hacer una "trampa" con la llamada 'ley de nietos' al impulsar una instrucción para modificar la norma aprobada en el Congreso. Además, ha recalcado que el Tribunal Supremo no ha hecho la ley sino que se limita a aplicarla.

"Está confirmado que ha habido un fraude electoral. Hay una ley, una instrucción que modifica una ley. El Tribunal Supremo y la Junta Electoral han mandado parar", ha declarado Feijóo en una entrevista en Antena 3, al ser preguntado cómo valora que los nacionalizados por esa ley estén votando en una urna distinta al resto y si cree que puede haber riesgo de que se acabe impugnando el resultado electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre".

Este fin de semana se abrió el plazo para votar de los españoles residentes en el exterior --disponen hasta el día 26--, con largas colas en consultados y embajadas para depositar el voto en urna en medio de la incertidumbre por la suspensión de la 'ley de nietos'. El pasado viernes, el Tribunal Supremo (TS) exigió a la Junta Electoral Central (JEC) que garantice que más de 160.000 nacionalizados por la 'ley de nietos' no puedan votar en las elecciones generales si no demuestran que son descendientes de exiliados

EL SUPREMO "NO HA HECHO LA LEY, LA HA APLICADO"

Feijóo ha subrayado que el Supremo ha indicado que hay que "acreditar" que se es "nieto de exiliado", que "es lo que dice la ley". Según ha añadido, es algo con lo que el PP está de acuerdo. "Y resulta que de los 190.000 que se han supervisado, lo cumplían menos de mil", ha enfatizado.

El jefe de la oposición ha señalado que no pueden estar "a estas alturas, con un Estado de Derecho como el español, en esta situación. "¿De verdad que el Tribunal Supremo haya tenido que decir, verá usted no, no, no? Ponga usted dos urnas para comprobar si al final cuenta o no cuenta el voto, en función de que se cumpla la ley", ha apostillado.

Feijóo ha resaltado que el Tribunal Supremo "no ha hecho la ley". "La ha aplicado. El que ha hecho la ley, y posteriormente una trampa, es el Gobierno de España. No es el Tribunal Supremo, no es la oposición", ha finalizado en la entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.