Feijóo acusa a Sánchez de imitar a los tiranos: "Cómo están las cosas para inventar indultos preventivos a su familia"

OVIEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no sólo no combatir la tiranía sino de imitarla. "Cómo están las cosas en Moncloa para que hayan concluido que lo mejor era aprobar por ley indultos preventivos para las causas abiertas contra el Gobierno, contra el partido y contra los familiares del presidente", ha subrayado.

Durante su intervención en la clausura de la cumbre del PP celebrada este fin de semana en Asturias, Feijóo ha aprovechado para ahondar en las críticas del PP a la reforma planteada por el Ejecutivo sobre la acusación popular.

"La idea de impedir que la justicia investigue a los familiares del presidente solo pudo venir en alguna de las maletas venezolanas que llegaron a Madrid. No es razonable, es un disparate, es una gravedad, es un punto y aparte en nuestra historia democrática. Esto no es el Estado de Derecho, es lo contrario", ha aseverado.

El líder del PP ha indicado que "nos tenían a acostumbrados a estos indultos después de sentencias firmes", pero ha resaltado que "ahora inventan indultos preventivos para que la familia del presidente no pueda ser juzgada en nuestro país".

"¿Pero qué clase de impunidad tienen unos ciudadanos frente a otros? ¿Cómo es posible que un ciudadano tenga derecho a que nadie le juzgue, a que nadie pueda investigar lo que hace, a que nadie le pueda sentenciar?", se ha preguntado.

TIBIEZA CON MADURO

Para el líder de la oposición, "se prolongue lo que se prolongue, este Gobierno ya es pasado". "Tan pasado que no hay más que ver su principal iniciativa para este año 2025: volver 50 años atrás y hacer oposición a un muerto. ¡Qué digo yo, si le quieren hacer oposición a la dictadura, que le planten cara a Maduro que aún sigue vivo y coleando; qué le planten cara al dictador que sigue vivo y coleando!", ha señalado.

Feijóo ha criticado "la tibieza" del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Nicolás Maduro. "Si quiere pasar a la historia como el último puntal europeo de Maduro, allá él. Nosotros siempre con la libertad y siempre con la democracia. En cualquier lugar, en cualquier tesitura, y cueste lo que cueste", ha añadido.

Así, ha asegurado que si el PP estuviera en el Gobierno de España "habría reconocido a Edmundo González como presidente electo" y habrían viajado "por toda Europa buscando apoyos". "No pararía hasta que Maduro asumiese la legitimidad del resultado de las urnas", sostiene, para recriminar que "La España de Sánchez ha sido un freno, no un motor contra la tiranía". "Es más, no solo no la combate, sino que hasta la imita", ha zanjado.

Feijóo defiende al PP como "alternativa" que va a "combatir cualquier quiebra del Estado de Derecho". "Nos tendrá enfrente defendiendo la democracia y la igualdad del país", advierte, rechazando que España lleve "demasiado tiempo infectada de una política tóxica".

En ese sentido, culpa al Gobierno de Pedro Sánchez de la situación porque "solo le importa tener poder, a cualquier precio". "Este gobierno merece la mayor de las oposiciones, y la va a seguir teniendo sin cuartel y sin descanso. Pero los españoles también necesitan la mejor alternativa, y también se la tenemos que dar en todos los ámbitos que haga falta", ha dicho.