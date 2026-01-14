Feijóo acusa a Sánchez de "jugar con la igualdad" de los ciudadanos con la financiación autonómica

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios de comunicación, en la sede nacional del Partido Popular, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "jugar con la igualdad" de los españoles con su propuesta de financiación y ha avisado que las autonomías de su partido no aceptarán "ningún sistema que discrimine por razón de renta" a un ciudadano en un hospital, en la escuela o en políticas sociales.

"Yo estoy en política por un proyecto común para los españoles. Y un proyecto común es financiar de común acuerdo los servicios públicos", ha declarado Feijóo, poco antes de que arranque la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que la vicepresidenta María Jesús Montero presentará a las CCAA su propuesta para ceder a las CCAA el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA.

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que en ese encuentro las CCAA del PP van a "acreditar" que esto es una "improvisación" porque no se puede hacer un sistema de financiación "sin hablar durante tiempo con los presidentes y con las comunidades autónomas".

"¿A QUIÉN REPRESENTA JUNQUERAS? NO GOBIERNA EN NINGUNA CCAA"

Además, ha criticado la "falta de respeto absoluto a las formas" porque "no puede ser" que el líder de ERC, Oriol Junqueras, "un político independentista condenado por malversación de fondos públicos acuda a la Moncloa y pacte con el presidente del Gobierno cómo se reparten todos los fondos públicos de los servicios públicos" de España.

"Pero el señor Junqueras ¿a quién representa? No está gobernando en ninguna comunidad autónoma de España. ¿Cómo es posible que todos los presidentes autonómicos se sometan a lo que diga el señor Junqueras en la financiación de sus servicios públicos?", se ha preguntado.

Además, ha señalado que no es un sistema de financiación "bien pensado" y "ordenado" sino que responde a "la necesidad que tiene el señor Sánchez de seguir presidiendo el gobierno de España y el señor Illa de tener presupuestos en la Generalitat de Cataluña".

Feijóo ha recordado que Sánchez lleva "más de siete años en Moncloa" y no ha presentado en este tiempo "propuestas razonables en materia de financiación". Según ha recordado, el PP le mandó su propuesta en septiembre de 2024 --tras la reunión que mantuvo con las CCAA gobernadas por el PP en el Palacete de los Duques de Parcent-- pero "está sin contestar".

Dicho esto, ha indicado que el PP "no juega con la igualdad de los ciudadanos" ni con "la igualdad en materia de servicios públicos". A su entender, aunque haya ciudadanos que tengan más renta que otros, eso no significa que tengan "más posibilidades de acceder y tener una mejor sanidad o educación".

UN ACUERDO PARA QUE SÁNCHEZ "PUEDA SEGUIR UNOS MESES MÁS EN MONCLOA"

Según Feijóo, si Sánchez no tiene mayoría en el Parlamento no puede "comprar con el dinero de los servicios públicos de los españoles, el sistema de financiación para el conjunto de las comunidades autónomas".

"Este sistema es una exigencia del independentismo catalán para que Sánchez pueda seguir unos meses más en la Moncloa. Eso no sirve ni para operar en los hospitales, ni para garantizar una educación de calidad, ni para atender las necesidades de política social", ha aseverado.

Al ser preguntado qué cree que votará finalmente Junts y si el PP ha hablado con el partido de Carles Puigdemont, Feijóo ha recordado que una de las cosas que pactó Sánchez con ese partido para llegar a Moncloa es "un sistema de cuipo y concierto con Cataluña" y Junts cree que eso no se recoge en esta propuesta acordada con ERC.

"No sé lo que hará Junts. Yo lo que le digo es lo que va a hacer el Partido Popular: no va a aceptar ningún sistema que discrimine por razón de renta a un ciudadano en un hospital, o a sus hijos en una escuela, o a sus mayores en las políticas sociales", ha abundado.

Según Feijóo, si se sigue con ese planteamiento ocurriría que las personas que más cobran en España, y por lo tanto que más IRPF tienen que pagar, "tengan prioridad para entrar en los hospitales" y "para saltarse la lista de espera" o que sus hijos "puedan elegir el mejor colegio simplemente porque ellos pagan más".

El líder del PP ha recalcado que eso es contrario al "principio de igualdad" y "sorprende" que partidos que se dicen de izquierda como el PSOE y ERC "estén contra el principio básico de igualdad en el acceso a los servicios públicos".

"Y esto el sistema de financiación se hace por el coste efectivo de los servicios", ha señalado, para resaltar que hay "distintos vectores para hacer un sistema de financiación razonable" como el envejecimiento, la dispersión o la población.

Por todo ello, ha sentenciado de nuevo que la propuesta de financiación que Montero presenta este miércoles a las CCAA es "una improvisación" que responde a "una necesidad política del señor Sánchez" para seguir gobernando unos meses más.