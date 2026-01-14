Gamarra acusa a Sánchez de usar la financiación autonómica como "moneda de cambio" con el independentismo

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra. - Jesús Hellín - Europa Press

BRUSELAS, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar la financiación autonómica como "moneda de cambio" con el independentismo, tras el rechazo en bloque de las comunidades gobernadas por el PP a la propuesta presentada por el Ejecutivo.

En declaraciones a los medios en Bruselas, Gamarra ha vinculado la iniciativa del Ministerio de Hacienda con la imagen previa de Sánchez junto al líder de ERC, Oriol Junqueras, y ha asegurado que esa "foto" evidencia que no se trata de un acuerdo que garantice "la igualdad entre todos los españoles" en el acceso a los servicios públicos.

"La clave de un proyecto colectivo como es España es la igualdad de los españoles, vivamos donde vivamos", ha afirmado, subrayando que esa igualdad solo puede garantizarse mediante una financiación "justa, equilibrada y equitativa".

En este sentido, ha acusado al Ejecutivo de usar los recursos públicos para "contentar a los separatistas" y "garantizarse tiempo en La Moncloa", algo que, según ha remarcado, "no es bueno ni para el conjunto de España ni tampoco para los catalanes".

Gamarra se suma así a las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha acusado este miércoles a Sánchez de "jugar con la igualdad" de los ciudadanos y ha advertido de que las comunidades del PP no aceptarán ningún sistema que discrimine por razón de renta en el acceso a la sanidad, la educación o las políticas sociales.

Las críticas de los populares llega tras la propuesta del Gobierno de reformar el sistema de financiación autonómica mediante una mayor cesión de impuestos estatales, planteamiento rechazado en bloque por las comunidades del PP, que consideran que rompe la equidad entre territorios y responde a acuerdos con ERC para asegurar la estabilidad de la legislatura.

RESPALDO A FEIJÓO SOBRE LA REUNIÓN CON MONCLOA

Preguntada por la posibilidad de que el PP apoye un eventual envío de tropas a Ucrania, en el marco de la reunión prevista el próximo lunes entre Sánchez y Feijóo en el Palacio de la Moncloa, Gamarra se ha remitido a las declaraciones del líder del PP, que ha defendido acudir al encuentro por "respeto institucional", pero ha exigido que cualquier decisión en política exterior y de defensa, incluido un despliegue militar, sea debatida y votada en el Congreso.

"El presidente Feijóo ha sido muy claro y rotundo sobre lo que hay que hablar en esa reunión", ha señalado la dirigente del PP, insistiendo en que España necesita abordar la defensa y la seguridad de manera conjunta.

ACUSACIONES A JULIO IGLESIAS

Por último, sobre las acusaciones de agresión sexual contra el cantante Julio Iglesias que se hicieron públicas este martes, la dirigente popular ha admitido que los hechos le han "sorprendido", pero ha pedido "no generar debates paralelos" y ha reclamado dejar actuar a la Justicia mientras la investigación esté en curso.

Una posición muy en línea con lo expresado previamente por el líder del PP, que ha pedido "dejar de especular y centrarse en la investigación", aunque menos tajante que la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha señalado que no se sumará "jamás" al "desprestigio" de un cantante como Julio Iglesias, "el más universal de todos".