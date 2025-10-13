Feijóo acusa a Sánchez de "llevarse por delante a la clase media" con medidas como subir las cuotas a los autónomos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 24 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de estar "llevándose por delante a la clase medida" con medidas como la de subir las cotizaciones a los autónomos.

En concreto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado su propuesta para el sistema de cotización de ingresos reales de los autónomos, con subidas de cuotas de manera progresiva para el periodo 2026-2031, según han explicado las organizaciones de autónomos.

En concreto, el Ministerio ha propuesto elevar para el próximo año las cuotas mensuales que actualmente pagan los autónomos que cotizan por la base mínima entre 17,37 euros y 206,24 euros, dependiendo de sus rendimientos netos.

El presidente del Partido Popular ha señalado que en el Gobierno "la semana pasada celebraban que millones de espñoles necesiten subsidios para salir adelante" y "ésta castigan a quienes pueden hacerlo con su esfuerzo".

"Es un sinsentido que está llevándose por delante a la clase media y que no merecen tantos autónomos que levantan este país. En España tiene que volver a merecer la pena trabajar", ha declarado Feijóo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.