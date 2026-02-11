Feijóo acusa a Sánchez de "mentir" e "insultar a las víctimas" de la tragedia de Adamuz: "Váyase de una vez"

1051109.1.260.149.20260211154531 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "mentir" e "insultar a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) cuando, a su juicio, es el "máximo responsable" de esa tragedia.

"Deje de hacer el ridículo. Deje de insultar a las víctimas. Deje de tomar el pelo a los españoles. Si lo que quiere hacer oposición al PP, váyase de una vez y haga oposición al PP", ha espetado Feijóo al presidente del Gobierno en su turno de réplica en el debate sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y de Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de 47 personas.

Tras acusar a Sánchez de seguir con su "soberbia" y no pedir perdón ni depurar responsabilidades, ha recalcado que si llega a Moncloa "se va a saber la verdad", se va a auditar el sistema ferroviario, "se va a investigar y "se va a revisar cada decisión y cada advertencia ignorada".

"Es mejor que se vaya y no vuelva al Congreso de los Diputados. España merece un Gobierno que respeta a sus ciudadanos. España merece a un Gobierno que respeta a sus ciudadanos, incluso a los ciudadanos que ya no están. Descansen en paz", ha aseverado el jefe de la oposición.

A RUFIÁN: "ES MEJOR PORTAVOZ QUE EL INGENIERO LÓPEZ"

En su réplica, Feijóo ha recriminado a Sánchez que haya dedicado "más tiempo" a hablar del jefe de la oposición cuando hay "47 muertos" y haya atacado a los grupos con otros temas, algo que ha calificado de "repugnante" porque supone una "falta de respeto" a las víctimas.

Según Feijóo, la política "tiene que servir a la gente" y "no para que cada uno venga aquí a hablar de sus frustraciones". "De verdad, España no se merece un presidente como usted", ha exclamado, cosechando una aplauso de la bancada del Grupo Popular.

Además, el líder del PP ha indicado que "no tenía tiempo" para contestar "al diputado independentista que ha pasado de adjunto al señor Junqueras a adjunto al señor Patxi López", en alusión al republicano Gabriel Rufián.

"He de reconocer que usted es mucho mejor portavoz del Partido Socialista que el ingeniero López", ha dicho a Rufián, para añadir después con ironía: "Señor López, me alegro de que haya aportado usted un criterio técnico sólido al debate".

"DENTRO DE ADIF LA GENTE ESTÁ DESESPERADA"

Feijóo ha afirmado que Sánchez es "responsable de nombrar al ministro de Transportes que montó una trama de mordidas prostitutas" y está en la cárcel, en alusión a José Luis Ábalos. Y ha recalcado que también es "responsable de sustituirlo por un tuitero polemista", en referencia a Óscar Puente.

Además, le ha echado en cara la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE), con lo que eso supone de "inversión en mantenimiento de infraestructuras", y que haya "desoído los avisos y todas las noticias sobre el estado de las vías".

"Es el máximo responsable de que España viva la peor crisis ferroviaria de su historia. Usted es el máximo responsable de que coger un tren en este momento sea una actividad de riesgo", ha espetado a Sánchez, para afearle que haya hablado del presupuestos del PP cuando los 'populares' han "gobernado seis años en los últimos 22 años".

Además, ha criticado de nuevo que Puente "suprimiera" la Dirección General de Seguridad y que "el responsable de seguridad" sea "el director de gabinete". También ha denunciado que el Comité General de Seguridad no se haya reunido en 2025. "¿Sabe lo que pasa? Que dentro de ADIF la gente está desesperada. ¿Y sabe lo que pasa? Que viendo tanta incompetencia y lo que ustedes hacen, hablan", ha afirmado, para añadir que eso "suele pasar al ciclo final de la legislatura".

EL ACCIDENTE DE ANGROIS

El jefe de la oposición también ha recriminado a Sánchez que sostenga que "nadie le avisó", ni la CIAF ni la Comisión Europea. "Usted es un mentiroso", ha enfatizado, para recordar que la Comisión Europea "en el año 23 calificó la vía de obsoleta" y que la CIAF "advirtió en su memoria anual de los cumplimientos del Gobierno respecto a las recomendaciones de la Comisión".

Ante las alusiones al accidente de Angrois en Galicia en 2013, Feijóo ha recordado que hay "un condenado", el maquinista, "por una negligencia a 190 kilómetros hora. Dicho esto, ha subrayado que la curva de Angrois la "diseñó" el Partido Socialista Obrero Español.

Feijóo, visiblemente molesto, ha preguntado a la bancada del PSOE si le va a "hacer una comisión de investigación" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "por ser presidente de una comunidad por donde hay un accidente de tráfico".

CONTINÚA EL RIFIRRAFE EN LA SESIÓN DE CONTROL

Después de seis horas de debate, las acusaciones mutuas entre Sánchez y Feijóo han continuado después en la sesión de control al Gobierno, la primera de este 2026. Así, el jefe del Ejecutivo ha presumido de tener un Gobierno que es "responsable" y que "da la cara".

Sánchez ha subrayado que Mariano Rajoy "no compareció una sola vez" por el accidente de Angrois y tampoco lo hizo la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor. "Y usted cerró una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia. Por tanto, un Gobierno responsable da la cara, como hace este Gobierno", ha espetado a Feijóo.

Entonces, el presidente del PP le ha recalcado que Rajoy "compareció en Cortes el 7 de agosto" y el entonces líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, "no le pidió su dimisión". Es más, ha dicho que él recibió en 2013 en Galicia a Rubalcaba, quien "sabía perfectamente que el presidente de la Xunta no tiene ninguna responsabilidad en un accidente ferroviario". "Ni un solo instante deja de mentir", ha aseverado.