Feijóo afea a Albares sus críticas al PP cuando sus socios de Podemos le organizan manifestaciones en contra de la OTAN

"Tengo la sensación de que la falta de responsabilidad de la que habla Albares se refiere a sus socios de Gobierno", exclama

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sus críticas al PP de "falta de sentido de Estado" en política exterior cuando sus socios de Gobierno le organizan "manifestaciones en contra de la OTAN" coincidiendo con la Cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid.

Así se ha pronunciado después de que este miércoles en el Pleno del Congreso, el jefe de la diplomacia española pidiera al PP que "arrime el hombro" en política exterior y afirmara que carece de "lealtad con los españoles" y de "sentido de Estado".

En declaraciones a los periodistas en Bruselas, donde ha asistido a la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE), Feijóo ha asegurado que le "sorprende" que Albares "se queje de un partido que está apoyando al Gobierno ante la Cumbre de la OTAN" y le presenta propuestas de Estado, mientras que "una parte del Gobierno ha convocado una manifestación en contra" de la Alianza Atlántica.

En este sentido, Feijóo ha criticado que Podemos, que es un partido que forma parte del Gobierno, acuda a esa manifestación, en alusión a la cumbre alternativa por la paz y en rechazo a la OTAN, que se realizará este fin de semana y que contará con la participación de cargos de la Ejecutiva de IU y también de Podemos.

"¡Ya me gustaría a mí cuando lleguemos al Gobierno que nos respaldase la oposición como lo estamos haciendo nosotros en materia de defensa y de seguridad! Tengo la sensación de que la falta de responsabilidad de la que habla Albares se refiere no a la oposición sino a sus socios de Gobierno", ha exclamado.

El líder del PP ha asegurado que con propuestas al Gobierno como las que plantea el PP "se sirve al país" y ha reclamado a Sánchez volver al consenso en política exterior, en asuntos como Marruecos y Argelia.

SIN INVITACIÓN A LA CUMBRE DE LA OTAN

Precisamente, este jueves la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha quejado de que el Gobierno no responda a su oferta de pacto de Estado en materia de Defensa ni haya recibido invitación para asistir a la Cumbre de la OTAN.

"El Gobierno no mantiene ningún tipo de diálogo con el principal partido de la oposición. Creo que debieran rectificar un poco", ha declarado Gamarra a los periodistas en los pasillos del Congreso, donde ha subrayado que tampoco tienen noticias de qué medidas incluirá el decreto anticrisis que el Consejo de Ministros aprobará el sábado.

Los 'populares' enviaron hace una semana al Gobierno una propuesta de pacto de Estado en materia de seguridad y defensa, coincidiendo con la Cumbre de la OTAN que arranca el próximo martes en Madrid, pero no han recibido ninguna respuesta. "Ni acuse de recibo. Esto no había pasado nunca", se quejan fuentes del partido, que además ven "un poco raro" que Alberto Núñez Feijóo, que es el líder de la oposición, no haya sido invitado a la Cumbre Atlántica.