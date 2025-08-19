Feijóo afea a Montero que sea candidata en Andalucía y siga como ministra de Hacienda "manteniendo la llave de la caja"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista con Europa Press en la sede del partido en Santiago de Compostela - CÉSAR ARXINA - EUROPA PRESS

Tras acusar Illa de "dumping fiscal" a Madrid, le aconseja "copiar" las recetas de Ayuso y no tener "los impuestos más altos" de España

Cree que los Presupuestos Generales son una "quimera" porque el Gobierno "se fue de vacaciones sin aprobar un solo trámite"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado a la vicepresidenta María Jesús Montero que, como candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, siga como ministra de Hacienda "manteniendo la llave de la caja". Además, ha aludido al "interés" del Partido Socialista de Cataluña de "salirse de la caja común" y ha avisado que los andaluces van a "tomar muy buena nota" de este asunto.

"Decía un político socialista respetable hace muy poco tiempo que la que tiene la llave de la caja no puede ser candidata a una comunidad autónoma manteniendo la llave de la caja. Me reafirmo", ha dicho Feijóo, secundando esas declaraciones.

Al ser preguntado entonces si cree que debería dimitir Montero y no seguir con esta doble condición, el presidente del PP ha respondido que a él no le gustaría "estar en el papelón político" al que Sánchez somete a la vicepresidenta. "Porque claro, pasar a la historia como una andaluza que quiebra la caja común de la financiación de la sanidad, de los servicios sociales y de la educación es un papelón que ni siquiera la señora Montero debería aceptarle al señor Sánchez", ha manifestado.

En este sentido, Feijóo ha asegurado que "claro que es incompatible ser vicepresidenta o ministra de Hacienda" y "a la vez ser candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía" con "la tensión" con la financiación autonómica y "con el interés del Partido Socialista de salirse de la caja común por parte de la Generalitat catalana" que dirige Salvador Illa.

"Yo creo que los andaluces van a tomar muy buena nota de este asunto y esto no se olvida. No se olvida que una persona candidata a la Presidencia de una comunidad autónoma quiera discriminar a los ciudadanos de esa comunidad autónoma en beneficio de los ciudadanos de otra comunidad autónoma por disciplina de partido", ha señalado, en alusión al acuerdo para la financiación singular de Cataluña.

VE "INCOHERENCIA" DE SALVADOR ILLA

Después de que el presidente de la Generalitat de Cataluña acusara a Madrid de "dumping fiscal" y si cree que las CCAA deben seguir teniendo margen para bajar impuestos, Feijóo ha calificado de "curioso" que Salvador Illa "acuse a la comunidad autónoma que más aporta a la caja común y él quiera salirse de la caja común".

"¿Es posible más incoherencia a la vez? La Comunidad de Madrid es la que más aporta a la caja, unos 5.000 millones, el doble de lo que aporta la Generalitat de Cataluña. Y resulta que la comunidad que más aporta es la que criticas, a la vez que quiere salir de la caja común", ha indicado.

En este punto, el presidente del PP ha recomendado a Illa "copiar" las recetas que aplica Madrid porque "funcionan" y permiten el "crecimiento económico", "competitividad de su economía y la bajada de impuestos".

"¿Por qué utiliza los impuestos más altos de España? ¿Por qué somete a los catalanes a 15 impuestos autonómicos que no existen en el resto de comunidades autónomas? ¿Por qué ha vuelto a subir los impuestos que gravan la vivienda ante el problema de la carestía del precio de la vivienda?", ha preguntado Feijóo al presidente de la Generalitat.

DEFIENDE LA AUTONOMÍA FINANCIERA DE LAS CCAA

Dicho esto, ha recalcado que "por supuesto" que él cree "en la autonomía financiera de las comunidades autónomas". "Es curioso que alguien que plantee un sistema de financiación para él, en exclusiva, esté en contra de que las comunidades autónomas puedan moverse dentro de los impuestos propios o de los impuestos cedidos. Es otra contradicción absoluta", ha apostillado.

Así, ha criticado que Illa y el PSC busquen tener "la recaudación íntegra de los impuestos" y a la vez estén "en contra de que una comunidad autónoma pueda bajar un impuesto cedido o un impuesto propio". "Yo nunca he visto tantas contradicciones en el planteamiento de la Generalitat y del Partido Socialista en relación con la financiación", ha aseverado.

El presidente del PP ha destacado además que "los catalanes son los ciudadanos españoles que más impuestos pagan". "Y la pregunta es, ¿eso mejora los servicios públicos de Cataluña o eso financia una estructura paralela que la Generalitat parece perseguir?", ha interpelado, para añadir que en su opinión ocurre "lo segundo".

VE LOS PGE "UNA QUIMERA"

Después de que el presidente del Gobierno haya asegurado que la legislatura durará cuatro años y que va a presentar unos Presupuestos para el 2026 con mejoras sociales, Feijóo ha afirmado que el Ejecutivo "se ha ido de vacaciones sin tener un sólo trámite para tener" unas cuentas públicas.

"Aprobar los PGE es una quimera", ha declarado el jefe de la oposición, que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "incumplir su obligación constitucional de presentar unos Presupuestos Generales del Estado".

Feijóo ya anunció hace unos meses que convocará elecciones si llega al Palacio de la Moncloa y no logra sacar adelante los PGE o pierde el respaldo parlamentario para gobernar. "Si presento presupuestos y no me los aprueban, convocaré elecciones", prometió.