Feijóo afirma que "España debe estar sin matices junto a las democracias liberales" en el conflicto en Irán

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña en Castilla y León - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que "España debe estar sin matices junto a las democracias liberales" y frente a "un régimen de represión" como el iraní, y ha pedido "tener una posición firme" y "no diluir responsabilidades bajo fórmulas ambiguas". "El mundo es mejor cuando cae un tirano", ha asegurado.

Tras el ataque de EEUU e Israel sobre Irán y la posterior respuesta de este país, el dirigente 'popular' ha afirmado en un mensaje en X, recogido por Europa Press, que el orden internacional "se resiente" frente a un régimen que "convierte el terror y la desestabilización en instrumentos de política exterior".

Para Feijóo, "la seguridad global exige responsabilidad y límites claros frente a quienes la socavan". "Europa necesita claridad moral. Saber quién amenaza la libertad y quién la defiende. Tener una posición firme junto a las democracias y no diluir responsabilidades bajo fórmulas ambiguas", ha continuado.

En ese punto, ha reclamado que España esté "sin matices" junto al resto de "las democracias liberales". "Algo falla cuando Hamás, los hutíes y el régimen iraní aplauden al Gobierno. Eso no es defender los intereses de España, sino ponerlos en riesgo", ha asegurado.

Feijóo ha insistido en que la defensa de los derechos humanos debe ser "un criterio permanente de nuestra acción exterior", "sin excepciones, sin cálculos tácticos y sin silencios interesados". Por ello, ha instado a "trabajar por la contención, impulsar soluciones negociadas y evitar la escalada sin renunciar a nuestros principios".

"Quienes han callado ante la represión sistemática en Irán no están en condiciones de dar lecciones. Los derechos fundamentales son universales y no dependen de la coyuntura", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que los ayatolás han sostenido "un régimen de represión" en una región donde los ciudadanos "han sufrido persecución, cárcel y muerte por defender libertades básicas".

Por último, tras asegurar que las mujeres iraníes representan "la determinación de quienes no aceptan vivir sin libertad", ha subrayado que Europa es "el espacio político que convirtió esa aspiración en ley, en instituciones y en garantías". "Estemos a la altura de esa responsabilidad. Con la libertad o con los tiranos", ha concluido.