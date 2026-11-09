Feijóo afirma que la huelga general "es un disparate" que "no existe" en otros países de la Unión Europea

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto de precampaña en Málaga. A 08 de noviembre de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que si la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre "es una huelga contra la oposición", se trata de "un disparate que no existe en ningún país de la Unión Europea".

En este sentido, ha señalado que se celebra un día después del funeral de Estado por las víctimas del segundo accidente ferroviario y que, en su opinión, "prescinde de todos los principios de sensibilidad y de respeto a los ciudadanos del país", como se ha expresado este lunes en una entrevista en el programa 'En boca de todos' de Cuatro recogida por Europa Press.

"Viendo a la vicepresidenta, que ahora quiere ser la presidenta de la OIT, jaleando a los sindicatos, para que hagan una huelga general, es un disparate sin precedentes", ha afirmado el líder de los 'populares', al tiempo que ha afirmado que "esto no pasó jamás" en España.

En cuanto al adelanto electoral, Feijóo ha afirmado que se ha hecho para "cortar las investigaciones judiciales, para cortar los sumarios, para que los jueces dejen de investigar y dejen de evitar autos, para que la UCO y la UDEF no sigan hasta el final en los sumarios que hay, que son sumarios que afectan directamente al Partido Socialista".